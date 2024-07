¿Qué pasó ‘Gran Hermano’?: Usuarios viralizan registro de dos participantes hablando sobre supuestas “instrucciones” de la producción

Durante las últimas horas se viralizó un polémico registro de dos participantes de la segunda temporada de “Gran Hermano” Chile, en donde aparecen hablando sobre una supuesta instrucción que recibieron de parte de la producción del reality de CHV.

En el video un video fue protagonizado por Carlyn Romero y el español Miguel Martínez, quienes se encontraban hablando mientras estaban acostados en un sofá en el patio de la casa. En ese momento, el europeo le comentó a la venezolana sobre las palabras que le dijo la mítica voz cuando fue al confesionario.

“En el confesionario, el director del programa, el Carlos, el argentino, me ha dicho que me acostara contigo y no sé qué”, se le escucha susurrar en el video, dando a entender que la relación entre ambos sería un show para ganar más audiencia.

Cabe recordar que durante la primera semana de transmisiones se les ha visto bastantes juntos a Carlyn y a Miguel, dándose besos y hasta duermen juntos. Eso sí, ambos han asegurado que solamente buscan pasarlo bien dentro del encierro y que su vínculo no es una relación formal.

La reacción de las redes

En este contexto, es donde los cibernautas reaccionaron a las palabras del español, puesto que una de las principales características del formato de “Gran Hermano” es que los participantes no pueden tener ningún tipo de contacto con la producción.

“Todo reality es pauteado como justifican tantos llamados al confesionario? Es cosa de pensar un poquito”; “Al final va ser lo mismo que Ganar o Servir”; “Ya de qué se asombran si se sabe que es todo show”; “Listo, esta fue la señal para dejar de ver este reality. Espero cambien a Valencia en la próxima edición”; “Al haber ‘famosos’ es obvio que sería pauteado, este reality no tuvo que llamarse Gran Hermano”; fueron algunos de las comentarios en el video viralizado en TikTok.