“Todo empezó como una relación profesional”: Millaray Viera habló sobre su vínculo con Antonio Banderas

Este viernes, Millaray Viera estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde habló sobre su especial vínculo con Antonio Banderas, el actor español con el cual ha tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones.

Cabe recordar que la comunicadora se ha hecho gran amiga del europeo tras trabajar juntos con una marca de perfumes, de hecho, han grabado varios comerciales y publicidad juntos.

En este contexto, es donde Julio César Rodríguez le consultó a la exanimadora de CHV detalles sobre esta relación que ha sorprendido a todos sus seguidores.

“Somos amigos, como yo contigo”, le lanzó entre risas la cantante al animador del programa. “Súper amigos, de hecho todo empezó como una relación profesional hace ya unos tres años atrás, y con el correr del tiempo, los viajes, con las horas de grabación, nos hemos hecho súper amigos”.

De hecho, Millaray bromeó asegurando que le dice “Antony” y afirmó que “es de los nuestros” y que él permite que varias personas lo traten de forma más cercana. No obstante, ella recordó que cuando se conocieron lo vio como una estrella de Hollywood y que sentía muchos nervios al estar trabajando con él.

“Pero él es el gato con botas po’”, expresó el animador de “Contigo en la mañana”, recordando la participación del español en el doblaje del querido personaje de la franquicia de Shrek.

“Al principio yo también lo veía así de hecho, me daba mucho nervios (...) Me imaginaba cómo iba a ser ese momento porque para mí era el gran actor de Hollywood y Lo sigo admirando, lo sigo viendo de esa manera, pero ya me acostumbre a su ‘famosidad’, ahora lo siento como un amigo (...) Cuando me dice algo, alguna instrucción o algún consejo, yo le digo que estoy escuchando al gato con botas”, cerró, aclarando que él tiene una relación amorosa y que no está interesa más allá en el actor.