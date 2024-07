Christell Rodríguez se sinceró sobre el bullying que sufrió en su adolescencia: “No me di cuenta de cuánto me afectó…”

La cantante nacional Christell Rodríguez ha estado toda su vida bajo el escrutinio público, a una muy temprana edad se hizo conocida gracias a su precoz participación en el programa de talento de TVN, “Rojo, fama contra fama”, en donde enternecía a la audiencia con sus canciones.

En el podcast de Princesa Alba, “Ella es tan real”, ella comentó sobre cómo le gusta que la gente la nombre, y confesó que siente que al ser llamada “Christell” se genera una distancia entre ella y el hablante. Por esto, la cantante señaló que le gusta que le digan “Titi”, pero hizo el alcance que detesta que le digan “Chris” por un motivo bastante personal.

Al explicar por qué odia que le digan Chris, la artista señaló que “yo creo que tiene que ver que en el colegio había mucha gente que me decía así, y no tuve una muy buena experiencia. Así que no me gusta”.

Christell Rodríguez y Princesa Alba Captura: Ella es tan real

La vivencia de Christell en un colegio de “la alta sociedad”

Ella fue consultada sobre por qué tiene malos recuerdos de su época escolar, y Rodríguez mencionó que “a mí me hicieron bullying durante 7 años. Mucho tiempo, por eso digo que la ‘Titi’ estuvo escondida por mucho tiempo. Yo estaba en un colegio de la alta socialité sin serlo, como que me metí en la pata de los caballos”, recalcando en la discriminación que existía a clases sociales diferentes.

Con respecto a por qué la molestaba en el colegio, la joven dijo que “era un tema personal por como yo era. Eran muy clasistas, y ya eran cosas de personalidad, porque yo venía del campo, porque no tenía tanta plata, y como ya no salía en la tele, no era nadie”.

“Además fue evolucionando, porque a medida que me iba desarrollando, tenían más material. Ahí pasé por varias formas de defenderme, hasta que ya me apagué y fue como ‘ya, hagan lo que quieran’”, confesó la cantante.

Christell aseguró que hace seis años volvió a reencontrarse consigo misma después de haber pasado por esta traumática experiencia durante su formación, esto después de buscar ayuda profesional. “Volver a tener esa misma chispa que siempre estuvo, pero quise ser alguien más para intentar encajar en un mundo que no era el mío, que no lo iba a ser tampoco, y entendí que yo no era el problema”, agregó.

Posteriormente, dijo que “no me di cuenta de cuánto me afectó hasta que me salí del colegio. Me cambié y llegué a otro maravilloso, hasta fui presidenta de curso. Cuando ya llegué a la escolaridad superior, me di cuenta de lo que me había afectado. Esto fue de la básica hasta la media, de tercero básico hasta segundo medio”.

Finalmente, al entregar un consejo a todas las personas que son víctimas de bullying, Christel Rodríguez les dijo: “todo lo que te digan, habla más de ellos que de ti. Tú disfruta ser tú como quieras. Sólo dedícate a disfrutar lo que a ti te gusta, como a ti te gusta”.