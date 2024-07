“Deja las venezolanas así, como unas cualquiera”: Chama se lanza con todo en contra de Carlyn Romero en “Gran Hermano”

Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, realizó un potente descargo en contra de una de sus compañeras de “Gran Hermano” , hablamos de su compatriota Carlyn Romero.

Ha pasado solamente una semana desde que los participantes del reality de CHV comenzaron a convivir 24/7 y ya se están viendo las primeras rencillas entre ellos. Una de las primeras fue la de la planta de la exTop Chef, que la llevó a cambiarse de habitación e irse a dormir al cuarto de los hombres.

Ahora, la exTierra Brava se lanzó nuevamente en contra de su compañera mientras conversaba con Michelle Carvalho y Sebastián Ramírez.

Todo comenzó cuando el chico reality comentó: “No le creo a nadie en esta casa, no sé en quién confiar. Ahora eso que tú dices de la Carlyn puede ser verdad... eso de que se está haciendo la loca con el Miguel y con el Pedro... que a lo mejor quiere tener un triángulo (amoroso)”.

“Si se mete con alguien, ella logra tener un poco más de pantalla”, explicó Carvalho.

Las declaraciones de Chama

En ese momento, Alexandra dio su opinión con respecto a la jugadora: “Obviamente cualquiera que busque emparejarse de la nada, dándose besos y todo eso quiere generar otra cosa”, aseguró, agregando que “la enfermita de aquí (Carlyn), una loca vale, una loca que me da vergüenza, que diga que es venezolana, porque al final deja las venezolanas así, como unas cualquiera”, expresó con molestia.

“Esos comportamientos, ¿tú crees que son normales? No es por juzgarla, pero al final te vas dando cuenta de que son cosas innecesarias, tienen que hacer eso para brillar”, afirmó la exTierra Brava.

“No la juzgo, pero no vengas a venderme algo que no es. No me vendas que tú eres tranquilito, que eres un angelito que, ay, la santa paloma”.

“No me vendas eso, sé tú, ya. Vende lo que eres, sí, soy una lacra. sí, soy perrita. sí, ¿qué te importa?”, cerró la mujer.