“Él era mi fan”: Christell Rodríguez recordó cómo conoció al amor de su vida y cómo le pidió su mano en matrimonio

La cantante Christell Rodríguez lleva alrededor de un año y medio casada con el hombre de su vida, Robertto Parra. En febrero de 2023, la feliz pareja formalizó su relación y dieron el sí frente a un cura y sus cercanos en una ceremonia realizada en Olmué.

Rodríguez estuvo de invitada en el podcast de la cantante de pop nacional, Princesa Alba, llamado “Ella es tan real”, en donde contó dos importantes hitos de su historia de amor: cómo conoció a Robertto, y cómo le pidió su mano en matrimonio.

Como muchas historias de amor del siglo XXI, se conocieron a través de Instagram. “Él era mi fan”, partió comentando entre risas. “Él me seguía en redes, y me escribió en las preguntas (de las historias), yo la respondí y de ahí empezamos a hablar”, continuó.

La dueña de casa quería saber qué le preguntó, y Christell respondió “más cuentero, me dijo ‘oye, sé que vives en Viña, siempre he querido tomarme una foto contigo y toparme contigo’. Según él fue muy nada. Yo le respondí ‘demás que nos pillamos por ahí’ porque yo en ese tiempo salía mucho a caminar en Viña, así que era fácil pillarme”.

“Ahí él me respondió por interno, y empezamos a conversar, pero muy piola, cero joteo. A las dos semanas, nos juntamos por primera vez”, dijo y reveló que él fue el de la iniciativa. “Yo fui a ver un partido al Sporting de Viña de un amigo, me pillé con otro amigo en el transcurso y estábamos conversando, me dijo ‘dónde estaba y si podía ir’”, relató Christell.

Ella le comentó que iba a estar en el partido hasta que terminara, y si alcanzaba a llegar, se podían ver. Él se la jugó y llegó justo cuando terminó. La cantante le sugirió al chico y a sus amigos que fueran a comer completos para conocerse más. “La pasamos bien, así que nuestra primera cita fue comer completos con mis dos amigos”, contó.

Christell Rodríguez y Robertto Parra

¿Cómo le pidieron la mano a Christell?

Princesa Alba quería saber más detalles de la relación, y le preguntó cuánto tiempo llevaban juntos, y la cantante detrás del éxito viral “Dubidubidu” respondió que llevan cinco años juntos, y un año y cinco meses casados.

“¿Cómo te pidieron matrimonio?”, preguntó la entrevistadora. “No fue como una propuesta como tal, nosotros empezamos a conversar sobre casarnos, y yo siempre lo leseaba porque él siempre decía que se quería casar, pero nunca me pedía matrimonio, ni me pasaba un anillo ni nada. Él siempre me preguntaba ‘pero, ¿te quieres casar conmigo?’, y yo le decía ‘sí, pero dónde (está el anillo)’”, recordó Christell.

Un día, ellos le querían comprar unos aros de oro a una ahijada que tienen, y ahí comenzó todo. “Él me muestra una cajita, y yo digo ‘oh, los aritos de la Lisette, a verlos’. Él me dice ‘no, no es eso’”, rememoró. Esto ocurrió en el living de su casa, mientras Rodríguez estaba incrédula de que se trataba de algo más.

“Me abre la cajita y yo veo el anillo, es un anillo que no es típico de compromiso, era de cinco piedritas y generalmente es una sola, así que no era común. Yo lo quedo mirando y me empiezo a reír, una risa nerviosa, porque de verdad no pensé que lo iba a hacer. En un momento habíamos hablado de no hacer propuestas y sólo ir a comprar los anillos los dos, pero no pensé que de verdad lo iba a hacer”

“Me tiene ahí mirando al anillo, yo muerta de la risa sin callarme, y me pregunta: ‘ya po, ¿te quieres casar conmigo o no?’. Yo como ‘sí po’ y eso fue todo”, contó. Christell le preguntó varias veces si era de verdad y él se lo confirmaba.

La primera en saber fue una amiga, que ya había visto el anillo, y después llegó el turno de sus padres. “Ellos siempre fueron muy protectores conmigo, y yo los fui preparando, les conté que era una posibilidad”, confesó y añadió que sus padres siempre quisieron que ella volviera a vivir a la casa, por lo que era más difícil.