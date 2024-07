Michelle Adam relató la dulce historia de adopción de Mico, su perrito regalón y de sus hijos

Este domingo se celebra el Día del Perro y, por ese motivo, el pasado viernes los rostros de “Tu Día” presentaron en sociedad a sus mascotas perrunas.

Michelle Adam enterneció a los televidentes al dar a conocer a Mico, un adorable cachorro que ha cambiado su vida y la de su familia. Incluso sufrió un pequeño y gracioso chascarro durante el paso del can en el estudio del matinal de Canal 13.

Pero más allá de la amena anécdota, la meteoróloga relató la dulce historia de adopción de este regalón, así como de la ola de cariño que ha infundido en sus hijos, en conversación con Página 7.

“Tengo el corazón lleno de amor, mi casa está como si los corazones saltaran por toda la familia, estamos felices”, inició sus palabras.

Michelle Adam Captura: Canal 13

“Estamos contentos, llegó a revolucionar el hogar, nos encontramos encantados con él (…) Es heavy, porque lleva tan poco tiempo y nos dio una bomba de amor”, añadió.

“Fue amor a primera vista”

Acerca de cómo conoció a Mico, Michelle comentó que “fue una decisión familiar porque pensé en mis hijos, ellos habían tenido animales muy grandes, donde mis papás siempre tuvimos animales, pero ellos nunca habían sido dueños de un perrito”.

“Por cosas de la vida uno tiene muchas responsabilidades, el tiempo no me daba, y ahora siento que estoy en un momento de mi vida en el que me puedo dar el lujo de ser ‘mamá de nuevo’”, explicó.

En este sentido, Michelle Adam rescató el valioso rol que jugó Priscilla Vargas en este proceso.

Cachorro Mico de Michelle Adam Captura: Canal 13

“Este perrito fue regalado, fue a través de la Pri que tuve el contacto, yo estoy muy a favor de la adopción”, confidenció la comunicadora.

“Jugó un rol súper importante porque me conectó con el que sería mi futuro hijo perruno y me dijo ‘sabes que esta perrita va a tener crías’, y días después me comentó ‘Michelle, ya nacieron’, lo veo y me enamoré con una simple foto, fue amor a primera vista”, sinceró respecto a su “cachupín”.