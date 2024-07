“Ni Anuel de atrevió a tanto”: Feid revolucionó las redes por lo que le hizo a su ropa interior

Feid lleva poniendo a bailar y cantar al público desde años atrás convirtiéndose así en uno de los mejores exponentes del género en Colombia y es por ello que sus canciones trascienden con el tiempo.

Por medio de sus redes sociales siempre está activo mostrando parte de lo que es su vida cotidiana, la creación de música y sus presentaciones que llenan los recintos, pero también para mostrar algunas cosas que a veces llaman poderosamente la atención de sus millones de seguidores.

Y es que recientemente no ha sido la excepción, pues el intérprete de ‘Chorrito Pa’ Las Animas’ y ‘’Feliz Cumpleaños Ferxxo’ mostró por medio de sus historias en la red sociales Instagram un detalle bastante particular.

Feid muestra bóxer con cara de Karol G

Se trata nada más que una imagen de un bóxer con el rostro de la cantante Karol G en la parte delantera, la cual es una la foto cabecera de una publicación de la intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ del pasado 16 de abril del 2023.

Junto a la imagen de Karol G hay varios corazones verdes, el cual ha sido su color característico en sus posts. El cantante acompañó la imagen con la frase “listo el outfit de hoy”.

Las imágenes fueron publicadas por una cuenta especializada en la farándula colombiana por lo que las reacciones de los seguidores de ambos cantantes no tardaron en llegar, por lo que llenaron el post de diversos comentarios.

“Si no es así, no quiero nada Mor 🫠 🤤 😂 😂 ! AMOOOOOOOOO 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍”, “Morrrr ni Anuel se atrevió a tanto 😍 😍 😍 😍 😍”, “A uno no lo han querido es Ná! 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂” y “No esperen menos niñas je je je je je je”, son solo algunas de las reacciones que destacan.