Pangal Andrade tuvo duro enfrentamiento con Luis Mateucci en “Ganar o servir”: “No sé cómo llegaste a la final en el otro reality”

La tensión entre Pangal Andrade y Luis Mateucci sigue latente dentro del reality de Canal 13, “Ganar o servir”. Los capitanes de los equipos “Soberanos” y “Resistencia” se mantienen en pie de guerra, la cual casi llegó a los golpes, y un nuevo enfrentamiento se vivirá en el episodio de este domingo del encierro.

En el adelanto del episodio que se transmitirá, se muestra a Andrade toreando al argentino después de que él ganara la eliminación con Camila Recabarren. Se criticó a la expareja de Daniela Aránguiz por haberse autonominado cuando sabía que iba a enfrentarse a rivales más débiles.

“¿Estás emocionado de que le ganaste a Camila? Felicitaciones brother (hermano)”, partió preguntando irónicamente el hombre del Cajón del Maipo. Luis señaló que no, ya que Recabarren no merecía irse tan pronto.

“Te voy a decir algo, con eso no le vas a ganar a nadie más. Malo brother, ayer me decías que si no se ponían las pilas el Austin con el Toro, los vas a volar ¡Patético!”, lanzó el capitán del equipo verde, mientras que el líder de los amarillos negaba estaba información.

“Mejor que tú”

“No sé cómo llegaste a la final en el otro reality. Te mojas el potito cuando sabes que vas contra una mujer. Simple compadre”, le enrostró Pangal a Luis. “Me tocó sólo una mujer en todo el reality”, mencionó Luis en referencia a su duelo contra Gabrieli Moreira en la semifinal.

“¿Qué quieres competir con la Botota mañana? No seas cara ‘e raja, hueón”, reclamó Pangal, mientras el argentino le costaba encontrar palabras para defenderse, y aclaró que no quería competir en contra del transformista.

“Te juro que cuando compitamos me voy a amarrar una mano, te voy a volar la raja”, aseguró Pangal mientras se iba del lugar donde estaban discutiendo. “¿Tú pensás que sos bueno?”, le consultó Mateucci y Andrade le contestó “mejor que tú, sí”.