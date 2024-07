“Si no me agarran, yo le pego”: Pangal Andrade entregó detalles sobre su fuerte pelea con Luis Mateucci en “Ganar o servir”

Uno de los protagonistas del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, sin duda es Pangal Andrade, quien se ha alzado como el rival a vencer en las competencias, y el capitán del equipo “Soberanos”.

El ganador de “Año 0″ recibió al equipo de Roja Bet en su casa en el Cajón del Maipo, en donde habló sobre su paso por el reality de Canal 13, cuyas grabaciones finalizaron hace un par de semanas. “Estuvo intenso, fue difícil, después de 14 años volverse a encerrar y con personajes tan cuáticos no es fácil, y yo también, es difícil que me aguanten”, partió comentando.

“Me aguanté harto, estar adentro, soportar tanto tiempo, al final uno ya pierde los cabales. Al final igual te tienes que hacer respetar porque son tantos personajes diferentes. Te atacan de uno, de acá, no es fácil”, añadió.

Su fuerte conflicto con Luis Mateucci

Al ser consultado quién era la persona que más lo hizo enojar, no dudo en responder a Luis Mateucci, con quien se vio enfrascado en una fuerte pelea que casi llega a las manos. “Era un profesional, casi llego a los combos”, confesó. Sobre las actitudes que le molestaban del argentino, él apuntó que molestaba constantemente y era muy chismoso, escuchaba conversaciones y le iba a comentar a Oriana Marzoli.

Con respecto a la pelea que sucedió después de que los integrantes del equipo “Resistencia” le gritaran “Quico”, Pangal señaló que “si no me agarran, yo le pego. De hecho, estuve a 10 centímetros (de él). Ahí se puede ver que me agarraron entre cinco personajes, entre productores y Austin. Yo le iba a pegar, me tenía enfermo”.

“Él hueón me empezó a gritar, y le dio y le dio. Y estábamos cocinándole a ellos, estábamos haciéndole papas fritas, hamburguesas, una huea exquisita. Más encima, nos habían tirado al día de la venganza, y siempre para ellos era de fiestas increíbles, y el de nosotros era súper penca. Ellos siempre estaban mucho más cómodos”, contó.

La distribución de los equipos

El entrevistador recalcó que el equipo “Soberanos” estuvo desfavorecido ya que sólo tenían a dos hombres fuertes, mientras que sus contrincantes tenían a tres. “Ahí yo creo que fue injusto, yo siempre lo dije. Cuando en mi equipo se nos fue un pilar fundamental que era Claudio Valdivia... No íbamos a perder ni una competencia. Si Claudio seguía no perdíamos ni una”, comentó.

“Era yo y Austin, y teníamos a Sabelo, siempre dije que era una mujer, lo decía en las competencias. Ellos tenían a Luis, Facundo y el ‘Toro’ (Raimundo), hombres muy buenos”, agregó.

“Si me tiras a mí y a Austin siempre sacábamos un poco de ventaja, pero siempre había un hombre que se iba en contra de una mujer, y siempre sacaban la ventaja que nos ganaban. Fue muy injusto, lo alegábamos siempre y por eso empezamos a perder algunas competencias”, reveló.

“Estuvimos mucho tiempo en el lado malo, fue duro. No te puedo contar lo que viene, pero fue duro. Estábamos chato, ya no dábamos más, eran injustas las competencias. Así tal cual, ganábamos varias competencias. Las chiquillas eran muy buenas, se la jugaban”, cerró.