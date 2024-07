“Yo estaba furiosa”: Pancha Merino recordó su ira al ver a una mujer famosa coqueteando con su exmarido

La actriz Pancha Merino se toma las noches de los miércoles en el estelar de TV+, “Tal Cual”. Su paso se caracteriza por su histrionismo, su falta de concentración, sus alzas de voz y sus dramáticas recreaciones de sucesos que ha vivido o presenciado.

Uno de los temas que fueron tocados por la panelista fue “¿Qué es ser ‘calienta sopa’?”. Al ser consultada por su definición del término por Raquel Argandoña, la actriz señaló que “yo no trataría como amigo a una pareja de una amiga, porque no es mi amigo”.

“Es ser coqueta, estar escotada, tocar”, precisó al momento de definir qué sería una mujer denominada como “calienta sopa”.

“¡Lo subí y lo bajé!”

Merino recordó un episodio que vivió con el padre de sus hijos, Claudio Labbé, que involucra a otra mujer del espectáculo nacional. “Había un evento en el Rock Café, y el padre de mis hijos, mi exmarido, fue antes porque yo tenía que trabajar. Cuando llegué...”, partió contextualizando.

La actriz se paró y le solicitó la ayuda a José Miguel Viñuela para poder ejemplificar lo que sus ojos presenciaron al momento que arribó al evento. Ella apoyó su brazo en el hombre de su marido, mientras le hablaba. El animador no lo podía creer y ella gritó. “¡Cruz ‘pal cielo!”.

Viñuela le consultó sobre cómo estaba, y ella contó que él estaba feliz. “Yo tenía una comida de ‘SQP’ e invité a varios (...) Al otro día, yo creí que había visto mal, quise creer. Al otro día llegué y estaban todos en maquillaje comentando el temita. Yo no fui la única se dio cuenta, sino que todos”, recordó.

Raquel le prestó ropa a la mujer y señaló que también tenía culpa su exmarido, y Pancha dijo “sí, también es un hueón. Olvídate la media embarrada en el auto (...) Yo llegué y al tiro no fuimos, yo estaba furiosa. La estúpida me dijo ‘¡Ay me encontré con tu marido!’”.

La animadora le consultó si es que le dijo algo a su pareja de ese entonces, y la actriz no tuvo problemas en compartirlo: “¡Lo subí y lo bajé! Al otro día le dije: ‘todo mi equipo se dio cuenta, estaban hablando’. Como loca, lo mandé a la punta del cerro”, cerró.