“Esa decisión no cayó muy bien”: Daniella Campos echó al agua a Iván Zamorano y reveló el motivo por el que terminó con ella

Daniella Campos sigue dando que hablar por su pasado, y es que ahora volvió a llamar la atención de los medios de comunicación tras hablar sobre su relación con Iván Zamorano.

En el primero capítulo de “Todo por la tele, 25 años de farándula”, la nueva docuserie de La Cuarta, La Tercera y Glamorama, la exrostro de “Sígueme” habló sobre diversos escándalos que protagonizó en el auge de la farándula chilena.

En el espacio abordaron la polémica entre Daniella Campos y Titi Ahubert en 1999, el cual terminó en un brutal “mechoneo” entre ambas.

En este contexto, es donde la panelista contó de pasada una situación que involucró directamente a Iván Zamorano, hombre que generó su drama con Titi.

Cabe recordar que en ese minuto, el exídolo de “La Roja” habría terminado su relación con Daniella para comenzar inmediatamente con Ahubert, cuestión que claramente gatilló una enemistad y una posterior pelea física. Aunque ahora, Campos asegura que esto “nunca existió” y que solamente fue un mito de la farándula.

¿Por qué terminaron?

Eso sí, en medio de este testimonio al espacio y casi 25 años después, Daniella reveló cuál fue el verdadero motivo por el que Iván y ella decidieron poner fin a su relación.

Todo habría comenzado cuando la modelo decidió acompañarlo hasta Europa para que Zamorano siguiera creciendo en el mundo del fútbol.

“Cuando nosotros empezamos a pololear me recuerdo que yo hice todo ese cambio de España y la llegada a Italia. Y de ahí me tocó acompañarlo toda su carrera en Italia y parte de México”, expresó.

No obstante, ella no recibió el mismo apoyo de parte de él cuando quiso postular a un certamen de belleza en nuestro país y finalmente, Iván terminó con ella.

“El 98 yo decido presentarme al Miss Chile y esa decisión no cayó muy bien en mi relación así que me terminaron. Me patean”, reconoce Daniella.