Exchico reality responde a Canal 13 tras reportaje sobre supuestas estafas por $200 millones

Enojado con su excasa televisiva. Así se encuentra el exchico reality, Cristóbal Romero, contra Canal 13 por el reportaje que realizaron sobre la demanda que 40 personas interpusieron en su contra, por presunta estafa.

Según explicó en un video en su cuenta de Instagram, él quiso explicar las denuncias a través de una entrevista formal junto a su abogado, pero el noticiero de T13 solo utilizó la respuesta que entregó en la vía pública, cuando fue abordado por el periodista de manera “acosadora”.

“No fui debidamente informado ni tampoco se me dio la oportunidad de explicar estos hechos. Solo me tomaron una cuña, a modo de ‘acoso’, cuando me pillaron en la calle. Una persona que dice ser periodista, me abordó de sorpresa y muy brevemente, pero con la promesa de que posteriormente podría hablar en cámara con mi abogado, como corresponde, cosa que finalmente no pasó”, dijo en primera instancia.

“Lamentablemente, mi querido ex Canal 13 ha tomado la costumbre de hacer este tipo de reportajes sensacionalistas sin ningún fundamento real”, agregó.

Finalmente, respecto a las acusaciones de quedarse con el dinero de las personas que invirtieron en la plataforma que él promocionaba, aseguró que él también fue uno de los engañados.

“De acuerdo con la investigación de Fiscalía y la PDI, está claro que yo no fui el creador de ningún tipo de sistema de inversión. En Social Money yo invertí y luego me invitaron a participar y recibí ganancias. Yo acepté, pero no hubo los resultados esperados y la persona que perdió más dinero fui yo”, sostuvo.

Demanda contra Cristóbal Romero

“Romero, hoy de 31 años, es acusado liderar una fraudulenta plataforma de inversiones que defraudó por 200 millones de pesos a, al menos, 40 personas que utilizaron su método de trading digital para invertir su dinero, pero que, sin embargo, no obtuvieron ganancias y lo perdieron todo...En su página, misma que promocionaba a través de redes sociales, el ex chico reality prometía un 0,5% de riesgo de pérdida, pero, a menos de un año, ese porcentaje mínimo se incrementó exponencialmente hasta llegar a un 99,9%”, destacaron en T13.

Producto de ello, Romero se encuentra investigado hace 10 meses en Fiscalía, por su responsabilidad en el delito, puesto que él era el rostro conocido encargado de atraer a los nuevos clientes, quienes confiaron en él para invertir su dinero e incluso algunos pidieron préstamos bancarios para participar en la operación.

“Nunca dieron reportes verdaderos de los números. Todo fue una pantalla para robarnos plata”, dijo uno de los afectados en el reportaje.