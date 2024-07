Gran Hermano emitió su veredicto tras renuncia de participantes por supuesta falta de comida: “Los invito a retirar las maletas…”

La noche de este domingo se vivió un tenso capítulo de Gran Hermano Chile. El equipo perdedor de la semana, conocidos como “Mata Fama” amenazó con una renuncia masiva al reality de CHV, acusando que no tenían comida para subsistir los siguientes dos días.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando fueron sancionados por el mandamás de la casa, por robar comida del “Team Black”, quienes conviven en la parte más privilegiada. Sin embargo, “Mata Fama” se excusó declarando que no tenían comida suficiente para llegar a la próxima competencia por equipos, y por la misma falta de nutrientes, no tienen muchas posibilidades de triunfar.

En este contexto, tras el cierre de la transmisión de CHV, el equipo “Mata Fama” decidió acudir al confesionario para expresar sus quejas y pedir la posibilidad de que les den más comida, de lo contrario, renunciarían.

Sin embargo, y según contó la propia líder, Karina, la producción no les ofreció nada y les hizo saber que cada uno tenía la libertad para marcharse cuando quisieran.

“Literal dijeron que ‘al que no le gusta que agarre sus cosas y se vaya’”, comentó la jugadora Camila Power, añadiendo que “yo no firmé para esto, me siento una mierda”. “¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos todos de acuerdo y renunciamos todos juntos?”, sugirió la participante.

Veredicto de Gran Hermano

Tras toda esta polémica, que continuó este lunes por la mañana, con los participantes “no famosos” firmes en su decisión de renunciar, Gran Hermano hizo llegar su veredicto tras el tenso conflicto.

Fue la líder de la semana, Carlyn Romero, la encargada de leer el comunicado oficial de Gran Hermano, el que desató una serie de reacciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

“Quiero referirme acerca del conflicto sucedido con los habitantes del sótano. Primero, lamento profundamente que hayan tomado la decisión de abandonar la casa, comprendo que la escasez de comida motivó el malestar de todos aquellos que viven en condiciones menos cómodas y privilegiadas”, comenzó declarando el “Big”.

“Pero el sótano tiene reglas estrictas y que no van a cambiar. De ustedes depende la correcta administración de los alimentos”, añadió.

Respecto a la supuesta renuncia de los “no famosos”, Gran Hermano aseguró que podrán retractarse o confirmar su salida, solo hasta este lunes. “La decisión puede ser repensada hasta hoy en la noche, momento en que les abriré las puertas de mi casa para irse si así lo desean”, indicó.

“Mientras tanto los invito a retirar las maletas para guardar sus pertenencias”, cerró la voz omnipresente del reality.

Como era de esperar, el momento ya se ha viralizado en X, donde algunos usuarios destacaron la respuesta de Gran Hermano calificándolo como “Cine”. Cabe destacar que, en la misma red social, algunos usuarios especulan que la supuesta “renuncia” podría tratarse de un reto para obtener más comida.