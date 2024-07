“Le gustan las cámaras”: Yuyuniz protagonizó fuerte pelea con Chama y Camila Andrade en “Gran Hermano”

En el más reciente capítulo de “Gran Hermano” se vivió uno de los momentos más tensos de esta segunda temporada del reality de CHV. En esta ocasión, el conflicto lo protagonizó Yuyuniz Navas, quien se enfrentó a Chama y a Camila Andrade por la comida.

PUBLICIDAD

“Estoy sorprendida, he peleado en realities, pero esto lo veo estupidisimo y que otra saque otro tema que ya arreglamos, estúpido. Estoy impactada con los gritos”, comenzó señalando Chama tras la discusión que se formó tras dar a conocer la sanción por el robo de comida de parte del equipo de “Mata fama” y ellos tendrán que nominar a uno de su agrupación por este hecho.

Mientras la discusión continuaba subiendo de tono, Yuyuniz encaró a Camila Andrade por como la miraba: “Me pones caritas. Te estoy preguntado por qué me miras así. Yo no te estoy faltando el respeto”.

En tanto, Andrade le explicaba que no le parecía su forma de expresarse. Sin embargo, lejos de parar la discusión, la pelea continuó subiendo de nivel.

Yuyuniz contra la casa

Luego de este comentario a Camila, Yuyuniz se lanzó contra Chama por un supuesto gesto que tuvieron durante la discusión. “Yo no voy a faltarle el respeto a una persona mayor”, le dijo Chama. “Si usted me quiere faltar el respeto, gríteme como la otra vez, pero yo no voy a caer en su juego”, agregó.

“Te molestó que yo deje los huevos ahí y no hice lo que tu querías. No te he faltado el respeto jamás porque no soy así, así tenga 150 años”, la encaró Navaz tras escuchar las palabras de la venezolana, quien comentó que no quería dejarle toda la comida encima al otro equipo para que se lo llevaran, sino que también debían buscar lo que querían.

“No voy a faltarle el respeto, usted se merece un respeto, porque usted es una persona mayor que yo. Yo no pienso caer en su juego. Me retiró”, le dijo la exTierra Brava antes de salir del living.

PUBLICIDAD

Aunque esto no quedó ahí, puesto que Yuyuniz nuevamente atacó a Camila Andrade: “¿Y tú por qué me miras así? Si me quieres decir algo, me lo dices a la cara, sin caritas, porque es como un poco hipócrita (...) Si la envidia fuera tiña, mi amor”, le señaló, quien le respondió que no entraría en conflictos en esos momentos.

“Yo como siempre digo a la cara, siento que estás muy en caliente Yuyuniz y siento que no es el momento de nada. No entiendo el ataque gratuito que acabo de recibir”, señaló la comunicadora, totalmente sorprendida de la actitud de la Navaz.

Acto seguido, Diana Bolocco llegó a intervenir sobre lo sucedido y la actriz solamente comentó que hay personas en la casa que “le gustan las cámaras, entonces es parte del juego”.