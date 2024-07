Luis Mateucci interrumpió íntimo momento de Oriana Marzoli junto a Facundo González: “¡Eres un morboso...te hace falta...!”

En el adelanto del reality de Canal 13, ‘Ganar o servir’ se puede ver la pelea que protagonizará Oriana Marzolli con Luis Mateucci, cuando el argentino la interrumpió en pleno momento sexual.

Y es que se puede ver que Marzoli sube al segundo piso de la mano junto a Facundo González, luego de haber protagonizado apasionados besos frente a la cámara. Todo indicaba que buscaban mayor privacidad para darle rienda suelta a sus pasiones.

Sin embargo, Mateucci sube las escaleras preguntándose “dónde está Oriana”, claramente estando al tanto de las intenciones de la parejita.

Fran Maira comienza a gritarle a Marzoli, avisándole que su expololo estaba en su búsqueda.

Luego se muestra que Oriana baja con Facundo, produciéndose el intercambio de palabras. “Eres un morboso, a lo mejor te excita a lo mejor te hace falta”, le gritó al cordobés.

Mateucci se defendía diciendo que Pangal fue quien avisó que estaban arriba. “Pero bueno, ¿él subió? No, fuiste tú”, le contestó una indignada Oriana.

“El otro día todo el mundo sabía que estabas dándole a la otra, ¿yo subí? No, ¡porque no soy morbosa y no me excita, pero parece ser que a ti sí!”, reiteró Oriana, a quien se puede ver luego decir: “yo quiero mucho a Luis, pero esto no se lo perdono.

La verdad de Julia Fernades

En el mismo capítulo 68, se verá además la verdad de Julia Fernandes. Al ser consultada sobre el accidente automovilístico con Ignacio Lastra, la brasileña confesó que sucedió tras decidir finalizar la relación. El termino no fue aceptado por el ex chico reality, quien, según Julia, hizo todo para evitarlo.

“Cuando me quería ir, no me dejaba, me sacaba mis cosas, me sacaba el pasaporte, mi ropa, no me dejaba. Cuando de verdad me decidí ir, pasó lo que pasó”, confesó Julia.

“Seis años con todas las personas haciéndome m..., pero cómo iba a hablar si él necesitaba cuidados médico, el amor de las personas, todo el apoyo del mundo, yo no podía hacer más daño”, complementará.