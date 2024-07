“Súper tonto po, hue...”: Julio César Rodríguez reaccionó a la actitud de Yuhui y a su sanción en “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, Yuhui Lee protagonizó una particular situación por la recibió un fuerte castigo de parte de la producción.

Todo comenzó cuando el participante asiático no cumplió unas de las reglas de la segunda temporada del reality de CHV y realizó un contrabando de comida, llevando diversos alimentos al grupo que se encuentra en el sótano. Es por eso que Diana Bolocco lo retó en la transmisión en la pantalla, en donde le aseguró que tendría que recibir un castigo puesto que fue advertido en varias ocasiones sobre que esto estaba prohibido.

Acto seguido, Yuhui tuvo que ir al confesario y la mítica voz le dijo :“Rompiste las reglas en más de una ocasión, a pesar de que varias veces te he advertido sobre tus faltas y por eso mereces una sanción. A partir de este momento y hasta la próxima competencia por equipos, perderás todos los privilegios y deberás vivir en el sótano bajo las estrictas condiciones que ahí rigen. Por eso te pido que ahora te pongas la vestimenta correspondiente y te retires al sótano”, le informaron al exMaster Chef, quien perdió todos los privilegios.

Esta situación fue comentada en “Contigo en la mañana”, en donde Julio César Rodríguez se lanzó en contra de Yuhui por sus acciones.

¿Qué dijo JC?

“Parece que no es la primera vez que Yuhui hace este contrabando. Él es chef, entonces les llevó un aliñito para que no coman tan desabrido en el sótano. Está incumpliendo reglas básicas”, comentó Monserrat Álvarez.

En ese momento, JC lanzó su dura opinión contra el participante de “Gran hermano”: “Es una tontera. Porque si sacas un filete y lo llevas a gente que tiene hambre, te creo. Pero llevar una pimienta con un comino... Súper tonto po, hue...”, alegó mientras llevaba sus manos a la cara, según consignó La Cuarta.

Asimismo, comentó que “si en un lado tienen hambre y te arriesgas a penas del infierno por llevar dos polvos de comino… no, no sé si la gente no está pensando bien. Llévate 10 hamburguesas y asume un castigo pero (no esto)”, explicó, dando a entender que si iba a ser sometido a un castigo, que el “contrabando” hubiese sido por algo más grande.