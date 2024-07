Ana Gabriel termina con los rumores y aclara si ‘Simplemente amigos’ se la escribió a Verónica Castro

La cantante mexicana Ana Gabriel, que hace un par de semanas confesó que estaba casada y que se iría de luna de miel, ahora hizo otra revelación, sobre una de sus canciones más icónicas.

PUBLICIDAD

‘Simplemente amigos’ versa así: “Cuanto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazadosCon ganas de seguir amándonosPero es que en realidad no aceptan nuestro amor”.

Esta canción se convirtió en un himno de la comunidad LGBTIQ+ debido a que trata de un amor que se mantiene a escondidas, por eso se generó una teoría con la que se especulaba que el tema fue escrito para Verónica Castro, pero nunca ninguna de las dos lo negó ni confirmó.

Pero ahora, Ana Gabriel en plena gira ‘Un deseo más’ hizo una confesión en medio de un concierto, cuando cantaba la famosa canción.

“No voy a aclarar mucho, más que de esta canción precisamente. Si sacan la cuenta esos que hablan, deberían de darse cuenta de que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse”, comenzó a decir la cantante.

“¿Me avergüenzo que digan que se la compuse?, no me avergüenzo, pero lo que es, es y es una gran mentira que se la haya compuesto, así que, cerrado el asunto y lo digo porque ya de verdad me tienen agotada”, agregó la cantante.

La madre de Christian Castro además dejó claro que los comentarios de las personas la tienen “hasta la madre” y que “hace lo que le da la gana”.

PUBLICIDAD

Ana Gabriel confirma que está casada

Ana Gabriel confesó a través de sus redes sociales que se casó y está planificando su luna de miel para el próximo año.

La intérprete “Quién como tú” se encontraba contestando las preguntas de sus seguidores en un “en vivo” en su cuenta de Instagram cuando uno de sus fans le dijo: “Cásate conmigo”. Inmediatamente, la artista respondió con una sonrisa: “Ya estoy casada, ya tengo quien me cuide”.

Acto seguido, la mujer de 68 años explicó que cuando termine su actual gira de conciertos en 2025, se irá de vacaciones con su pareja para disfrutar de un “viaje de novios”.

“Me voy a ir de luna de miel, ya tengo quien me acompañe. A mi luna de miel no van a ir más que dos personas, somos dos, nada más”, agregó la “Diva de América”, contestándole a los internautas que le solicitaban que “los llevara” con ella a la “escapada”.

Aunque la azteca no reveló quién con quién contrajo nupcias, el periodista mexicano Jorge Carbajal, compartió en su programa de YouTube que Ana Gabriel unió su vida con una psicóloga peruana llamada Silvana Rojas.