“En el mismo programa la tratan de tonta”: Mariela Sotomayor barre el piso con excompañera de ¿Ganar o servir?

Luego que Faloon Larraguibel hablara pestes contra Mariela Sotomayor en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, ahora fue la Lengua del Pueblo y reina del palabreo quien le respondió con todo a la exanimadora de Sabores, considerándola como un mujer agresiva y que le da “verguenza ajena”.

Así lo contó la exparticipante de ¿Ganar o servir?, en un audio enviado al programa Que te lo digo.

“Escuché las declaraciones de esta niña. Lo encuentro vergonzoso, triste, incluso me da vergüenza ajena. Primero, que ella encuentre tan normal que le pregunten cuánto es cinco por cinco y que responda que es 35. Ya de partida, pobrecita, en el mismo programa la tratan de tonta, inculta, de ignorante... que es lo que ella es”, arremetió.

Además, en la misma línea, se burló de las palabras que utilizó Faloon en su contra, asegurando que ni siquiera sabe lo que significan. “Si tu le preguntas qué significa la palabra imbécil o estúpida, ella no sabe”.

Producto de ello, reveló que “si yo fuera ella, haría un hoyo de 50 metros y me enterraría de la pura vergüenza que me daría haber hecho el show que ella hizo en el reality, que la gente la conociera como la vio, que se decepcionara de ella como se decepcionaron y después salir y seguir diciendo estupideces”, dijo.

“La encuentro patética, pero bueno, es su show. Ahora, la verdad es que me gustaría ver si ella, teniéndome enfrente, sería capaz de decir las cosas que dijo ahí. En la cancha se ven los gallos, amigo”, agregó.

¿Faloon Larraguibel violenta?

Pero, como aún le quedaban cosas por decir a la reina del palabreo, Sotomayor hizo un alcance respecto a la supuesta actitud violenta de Faloon.

“Me he fijado que en varias partes ella repite mucho que le daban ganas de pegarle a la gente. A la Oriana, a mí también que me quería pegar. Creo que es terrible cómo ella está mostrando sus peores defectos de esta forma. ¿Alguien encuentra normal que alguien diga que quiere pegarle a otro así? No sé de qué tipo de mundo es eso”, sentenció.

