“Estoy súper enfocado en mí” y “no me entiende”: Raimundo contó la firme sobre su relación con Gala Caldirola en ¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Raimundo Cerda nuevamente dio a entender que no quiere ningún tipo de relación seria con Gala Caldirola.

Las declaraciones del exjugador de “Gran Hermano” se dieron en medio de una dinámica liderada por Sergio Lagos, en donde el animador les contó a los participantes lo que todo el mundo de la casa habla de ellos.

“Dicen que en la comarca que desde muy lejos se huele el amor, según el amor al interior de la casona y comentan que una de ustedes ha confesado sus sentimientos... ¿Es verdad que estás empezando a enamorarte?”, fueron las palabras del exanimador del Festival de Viña del Mar directamente a la española.

A lo que Gala respondió: “No, lo que he dicho es que no me siento igual a como me sentía hace un mes”, aclaró de entrada sobre sus sentimientos.

Eso sí, dejó la puerta abierta y aseguró que los sentimientos van mutando cuando pasas 24/7 con alguien y que ella es muy apasionada en este tema. “Cuando tú estás todo el tiempo compartiendo con una persona con piel, dormir y conocer a una persona, claramente se transforman los sentimientos. Y yo soy una persona sensible”.

De igual manera, habló sobre un supuesto trato entre ambos y que la palabra “enamorarse” era muy grande por el momento.

La aclaración de Raimundo

Por su parte, Raimundo aclaró sobre su postura frente a este vínculo con la español: “Uno nunca sabe lo que puede pasar, acá adentro se intensifican todos los tipos de sentimientos, pero siempre hemos sido claros”.

“Me he mantenido un poco al margen sí, y por eso, a veces, Gala no me entiende. Pero no es nada contra ella. Estoy súper enfocado en mí, en mi tiempo y no quiero ser egoísta con eso. Si voy a tener una pareja, quiero dedicar el tiempo que necesita esa persona a mi lado”, reflexionó el participante.

Finalmente, y luego de escuchar las declaraciones de Rai, Gala comentó que se encuentra confundida puesto que no sabe si solamente siente amistad por Cerda o algo más allá de eso.