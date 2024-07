Felipe Contreras recordó su personaje de Nahuel en teleserie ‘La Doña’: “Había una incomodidad en las escenas de sexo”

Felipe Contreras, el actor que interpreta a Ignacio Abascal en “Juego de Ilusiones” conversó con el podcast ‘Reyes del Drama’ para hablar de su carrera y recordar algunos personajes que ha realizado.

PUBLICIDAD

Contreras comentó que para preparar este último personaje se entrevistó con algunos miembros de la PDI y la escritora Paula Ilabaca, que hace novelas policiales. “Una de las cosas que he intentado meterle, es que ellos siempre están observando si hay algo en tus ojos, en tu cara. Es muy sutil. Eso empecé a trabajar”, asegura.

Al ser consultado, si tiene alguna técnica para no llevarse el peso dramático del personaje a su casa tras grabar escenas complejas, el intérprete comentó: “Yo he inventado hartos step out para poder salir y cortarla. Hay gente que se pone a saltar, a reír. Yo me he ido en mi auto a la casa y he sentido la penita, un vacío porque me tocó alguna escena de carácter. Cuando me toca sufrir mucho, llego a mi casa y me hago mucho cariño. Me refiero a prepararme cositas ricas para comer, una rica ducha, me regaloneo un poquito, le hago cariñito a mi alma si fueron muy fuertes las escenas”.

Sobre el melodrama de las teleseries de la tarde, el actor comenta que nunca le ha tocado hacer de villano, sin embargo le da mucha curiosidad: “En la vida uno no es tan villano. No está tan permitido serlo. Entonces poder soltar esa maldad y que el personaje rompa los límites que yo en la vida jamás rompería. Tiene una cosita bien entretenida, más libertad”, expresó.

Nahuel, en ‘La Doña’

En una dinámica del programa, se le preguntó a Felipe si había algún personaje que le hubiera resultado incómodo. El actor recordó a Nahuel de La Doña, personaje que si le agradó porque le trajo muchas cosas buenas, sin embargo algunas escenas le resultaron poco cómodas de grabar.

“Había una incomodidad en las escenas de sexo. Hoy es interesante porque se trabaja con coordinadores de escenas íntimas. Es bien interesante, porque a mí me tocó hacer muchas escenas íntimas que no tenían coordinación de intimidad, se hacía como el director intuía que se tenía que hacer. Crear mucha confianza en el set con el compañero actor, la colega. Eso traía cierta incomodidades por sentir incómodo a la otra, que cosas tapar, qué está mostrando a la cámara, qué no. Como tu no sabes cómo está contando esto el director, es muy incómodo. Ahí se forma un espacio muy incómodo en ese sentido en las escenas”, manifestó.

Por otra parte, el actor comenta que fue una gran experiencia haber sido parte de esta teleserie: “Me encanta Nahuel. La pasé muy bien. Siempre sentí que ese personaje sería mío. Adquirió harto protagonismo, me invitaban de todos lados. Me encantó ese mundo que me daba Nahuel. Además me tocó trabajar con un elenco bien pro: Alfredo Castro, Claudia Di Girólamo. Fue un placer, puro aprender. Fue estar en el set con gente tan pro, de tanto nivel. No me quedaba otra que aprender, tratar de sumarme a su energía y hacerlo lo mejor posible”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Al preguntarle por la cosificación de los actores en esta teleserie, el actor comenta: “A mí no me molestó tanto lo que pasó después de la teleserie. Nadie fue irrespetuoso. La teleserie fue bien cosificada, veías a todos desnudos, Claudia Di Girólamo y Alfredo Castro, de ahí para abajo. La primera escena que me tocó desnudarme, primero se desnudó Claudia y yo dije, ya buen.. si estamos acá no voy a ser yo el que guatee en esto. Fue una propuesta de grupo y había que defenderla desde ahí. Para mí fue más que menos, la verdad”, comenta.

Su película con Antonio Banderas

Al preguntarle por la internacionalización de su carrera tras grabar películas como “Sayén” o “Shy gun”, el actor recordó su experiencia grabando con el español Antonio Banderas.

“Me tocó vivir toda una jornada donde grabamos con Antonio y los dos escondidos detrás de una roca, y salíamos. Es como lo mismo que grabamos en las teleseries acá y ahora era con Antonio Banderas quien era uno más de nosotros. Lo mismo me pasó con Sayén donde había gente de La Casa de Papel como Enrique Arce o Jorge López de Elite. Son experiencias que uno agradece mucho”, recordó.