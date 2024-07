“Tengo que aprovechar el momento”: Faloon Larraguibel se sincera tras debutar en plataforma para adultos

Tras su paso por el reality “Ganar o Servir”, la conductora de TV, Faloon Larraguibel decidió aventurarse en una nueva faceta laboral y personal. Se trata nada menos que su debut en una plataforma de contenido para adultos, específicamente “Onfayer”, donde la exchica Yingo espera facturar de lo lindo.

PUBLICIDAD

Larraguibel Reveló sus razones para tomar esta decisión en una entrevista con LUN, destacando que busca capitalizar la exposición obtenida en el reality “Ganar o Servir” de Canal 13.

“Me llamó la atención la propuesta, siento que estoy pasando por un buen momento después de mi salida del programa, que sigue al aire. Entonces, tengo que aprovechar el momento que me está dando el reality y su pantalla, donde he estado tantos meses”, aseguró la exconductora de Sabores.

En esa misma línea explicó que su anterior participación en el matinal de Zona Latina no le había brindado tanta visibilidad. “Antes, claro, yo estaba en un programa del cable pero no era tan masivo, no llegaba a tantas personas. Y ahora he sentido que tengo mucho más el cariño de la gente. Siento que se interesan, que quieren saber de mí, entonces pretendo aprovechar este momento”, agregó.

Para Larraguibel, la decisión de unirse a una plataforma de contenidos para adultos no fue fácil. “Como que antes no me atrevía a hacer esto. Hay hartas plataformas similares y no veía que fuera algo que yo pudiera hacer. Antes no tenía una motivación para hacerlo, ahora sí”, complementó.

En cuanto al tipo de contenido que planea crear, Faloon aclaró que busca mantener un enfoque estético y profesional. “Siento que es algo súper cuidado, a eso apunto. Pero además de cuidado, algo que sea súper profesional, que se vea lindo y no grotesco. En Onfayer me ha apoyado harto. Han respetado todas las decisiones que he tomado y hemos elegido juntos las fotos. Me dan esa confianza para poder hacer muchas más sesiones e ir viendo al final qué es lo que yo quiero vender”, contó.

“Mi objetivo es darle una mejor vida a mis hijos”

Una de las principales motivaciones de Larraguibel para incursionar en este nuevo ámbito es su familia. “Mi objetivo es darle una mejor vida a mis hijos y junto con eso, tener un mejor pasar. Qué mejor que te motive algo así. Yo quiero ver a mis hijos felices, que tengan todo y no les falte nada. Darles una muy linda vida en todo sentido”, confesó.

Finalmente, Faloon abordó las críticas que ha recibido y envió un mensaje de empoderamiento a otras personas en situaciones similares. “La gente critica siempre, porque haces o deshaces. Te critican porque trabajas mucho, porque supuestamente dejas botados a los hijos. Y también te critican por trabajar en algo nuevo. Siempre va a haber críticas. Pero yo invito a todos a que se empoderen, a jamás sentirse avergonzada por hacer un trabajo así. No le estás robando a nadie, sino que una está haciendo esto para cumplir sus sueños”, concluyó.