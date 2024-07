Daniela Aránguiz volvió con todo de sus vacaciones y sinceró sus sentimientos por Jorge Valdivia: “En lo profundo de mi corazón yo todavía lo amo”

Con todo fue el regreso de Daniela Aránguiz de sus vacaciones, y es que luego de haber estado varios días fuera de pantalla y disfrutando del sol en Miami y sus alrededores junto a sus hijos, volvió al programa “Sígueme” de TV+, donde sinceró todos sus sentimientos por su exmarido, Jorge Valdivia.

PUBLICIDAD

Y es que el fin del matrimonio de Daniela Aránguiz y el “Mago” Valdivia ha sido muy mediático, con acusaciones de infidelidad y todo tipo de polémicas, llegando incluso a los tribunales, por lo que sorprendió que durante el programa de este martes 23 de julio, Aránguiz asegurara que pese a todo, en el fondo de su corazón, todavía hay sentimientos especiales para su expareja.

“Yo todavía lo amo”

Así, luego de ser consultada por Julia Vial sobre los dichos de Daniela Aránguiz en el podcast de Yamila Reyna, donde aseguró que no cree que se vuelva a enamorar, la panelista indicó que “yo creo que nunca me voy a volver a enamorar y me daría mucho mucho miedo volver a enamorarme como yo me enamoré de Jorge, porque yo me enamoré con todo de ese hombre, no lo pensé. Dejé todo por él”.

En ese sentido, luego Aránguiz agregó que “yo creo que uno nunca se vuelve a enamorar como en la adolescencia. Yo a Jorge, imagínate después de todo el daño que nos hemos hecho, porque nos hemos hecho mucho daño, ambos, yo, si me pongo a pensar, en lo profundo de mi corazón yo todavía lo amo”.

Eso sí, Daniela Aránguiz aclaró que actualmente a Jorge Valdivia “lo amo de una manera diferente, no estaría de nuevo con él como pareja”, puntualizando que “si el día de mañana, ni Dios quiera llega a sufrir un accidente y alguien lo tiene que cuidar, yo sé que voy a ser yo. Es súper heavy, porque es el papá de mis hijos y al final yo veo el amor que nosotros nos tuvimos en mis hijos todos los días”.