Papá de Karol G hizo enojar al niño que acompaña a ‘La Bichota’ en sus conciertos

Karol G recorrió 25 países con su tour ‘Mañana Será Bonito’, culminando exitosamente en Madrid, España, con cuatro actuaciones agotadas en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. En el último show, el papáde ‘La Bichota’ se convirtió en el centro de atención en una situación que se propagó ampliamente en TikTok, tras provocar un gran enojo a Iker, el pequeño que estuvo al lado de la cantante colombiana durante el tour, simbolizando su infancia.

PUBLICIDAD

El recientemente remodelado estadio deportivo albergó a más de 250.000 espectadores que se deleitaron con las actuaciones de la cantante de ‘TQG’. También arribaron al escenario varios artistas con los que ha realizado colaboraciones.

El padre de ‘Karol’, Guillermo Giraldo, buscó crear un momento memorable con los fanáticos de su hija y les arrojó un objeto recordatorio. Sin embargo, escogió una chaqueta de Iker para hacerlo, algo que desagradó enormemente al niño. Por suerte para Iker, el seguidor que agarró la chaqueta la devolvió de inmediato. En respuesta, ‘Don Guillermo’ ofreció al pequeño un abrazo y una disculpa.

Las palabras de Karol G para despedir el ‘Mañana será bonito tour’

Karol g eligió despedirse del evento con un espectáculo de serpentinas y música electrónica. Aprovechó este instante para compartir un conmovedor mensaje con sus seguidores.

"Recuerda que solo se vive una vez, confía en ti mismo. Nos han otorgado una existencia para que la goces a tu manera, con tus preferencias y convicciones; respeta igualmente la vida de los demás, confía en ti mismo, persigue tus sueños, no prestes demasiada atención a lo que los demás puedan decirte, ya que ellos probablemente no alberguen esas brillantes ideas que tú sí posees. Agradezco todo el amor que me brindan", declaró.

En el mismo estadio, Karol G fue acompañada por la española Amaia Montero, exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, quien estuvo dos años sin subirse a los escenarios.