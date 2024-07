“Ella me hizo mucho daño”: Fran Maira se quebró tras reencuentro con Guarén y contó por primera vez lo que sucedió entre ellas

Tras semanas de anticipación, el reality de Canal 13, “Ganar o servir”, por fin emitió el reencuentro entre Fran Maira y su examiga, Valentina Torres, más conocida como La Guarén. Una fría y amarga interacción trajo fuertes emociones a la exparticipante de “Gran Hermano”, quien por primera vez contó lo sucedido entre las amigas que por siete años fueron inseparables.

Maira estaba amarrándose los zapatos cuando recibe un grito de advertencia de parte de Pangal Andrade: “¡Oye, la Guarén con el Nico Solabarrieta, te lo juro!”. La joven no se lo creyó en primera instancia y fue a comprobar por su cuenta junto a todos sus compañeros que se formaron en la puerta.

“No lo puedo creer” fueron las primeras palabras que escaparon de la boca de Fran, quien le pidió a Oriana Marzoli que se mantuviera a su lado. Ellas se acercaron y las examigas al momento de saludar se dieron un tibio beso junto a un frío abrazo.

Botota Fox actuó de anfitriona y se los llevó a conocer la casa, mientras que los cercanos a Fran fueron a revisar cómo estaba. “Si intenta hacerse la hueona... Ella afuera me hizo mucho daño, entonces no sé para qué se puso a exponer acá”, partió comentando.

“Afuera, ella y yo sabemos lo que pasó, ella sabe que la ca**. Yo tuve una relación real con ella, era mi mejor amiga afuera, pero me hizo mucho daño, por eso yo lo pasé pésimo”, dijo con la voz quebrada, mientras les comentaba que la conocieran porque Valentina era una gran mujer.

“Tuvo siete meses afuera para hablar conmigo, ¿y tiene que entrar a un reality a hablarlo? La tengo atravesada, estoy enojada con ella”, reconoció Fran.

Fran Maira Captura: Canal 13

“Ya sufrí mucho”

Sergio Lagos llegó a recibir a los recién llegados a la casa, y le preguntó a Fran Maira sobre su impresión con la llegada de su exmejor amiga. “Para mí es un tema súper delicado en verdad, así que bien”, dijo titubeando, y el animador le comentó que tendrán tiempo para conversar, y ella le respondió con un tímido “quizás”.

Al consultarle a Valentina si tenía tiempo para hablar con Fran, ella dijo que sí y agregó que “yo no vengo a pelear, la Fran sabe que es una persona que quiero mucho. Yo no vengo hacerle daño a nadie, tampoco quiero generar incomodidad a ella”.

Maira le interrumpió y aseguró que no la incomodaba su llegada, “o sea, sí es fuerte que entres porque no nos hemos visto hace mucho tiempo y me da lata exponer una relación privada que tuvimos nosotras en un reality en frente de todo Chile, pero si así tiene que ser, así va a ser”, lanzó.

“Yo no vengo a hacerte daño ni nada de eso”, agregó Torres, y Maira intentando reírse para disimular su voz quebrada respondió: “obvio... daño ya no creo. Ya sufrí mucho”.

Una vez ya dentro de la casa, Guarén se acercó a Fran, la última le dijo “estás tiritando tú”, y la exintegrante de “Tierra Brava” lo reconoció. “¿Estás incómoda, cierto? Ni cagando te esperabas esto”, agregó Valentina y Fran contestó “sí estoy incómoda la verdad”. La recién llegada le preguntó si podían hablar después, y acordaron que sí, pero sin exponerse una a la otra.

Fran Maira y Guarén Captura: Canal 13

“Ella nunca más me habló”

Se cambiaron a los uniformes de competencia y Fran Maira le confesó por primera vez a Oriana lo que realmente sucedió entre ella y Guarén. “Amiga, estoy incomodísima. La odio”, dijo Fran, y la española le respondió que no cree que se sienta así realmente.

“El tema es que cuando salió de ‘Tierra Brava’ nunca más me habló. La apañé, la esperé todo el reality, lloré más que la mie*** porque llevábamos caleta tiempo separadas. Cuando salgo, ella nunca más me habló y nunca más me pescó. La gente con la que se juntaba hablaba mal de mí, con dos personas pasó, y nunca me defendió”, reveló.

“Estuvo todos estos meses sin hablarme, sin nada, disfrutando su fama y la Fran Maira a la mie***. Ahora entra en buena onda y me da lata porque tuvo siete meses para hablar conmigo”, recalcó.

Fran Maira y Oriana Marzoli Captura: Canal 13

“Yo sentí que la Guarén buscó una excusa para alejarse de mí, sólo que no te lo dicen así como: ‘¿Sabes qué? En verdad ya no me gusta, esto, esto y esto. Por esa razón, quiero tomar este camino’. ¡La Guarén nunca me dijo nada!”, continuó. Ante esto, Oriana especuló que su examiga estaba celosa de ella y le tenía envidia.

“Me dolió tanto que tengo rabia y tengo pena, me dan ganas de llorar”, admitió. “Además, se lleva bien con Austin, todos se llevan bien y yo como me llevo como elpi** con la mitad de la casa. Pero qué paja la situación”, añadió.

Con respecto, al novio de Valentina, Nicolás Solabarrieta, dijo que no lo conoce realmente ya que Valentina no le dio el tiempo para que se lo presentara debidamente, solo se lo topó en una fiesta.

El último dato que entregó Fran Maira es que Guarén es lo suficiente cercana a Daniela Aránguiz para que no la defendiera cuando la panelista de “Sígueme” habló mal de ella.