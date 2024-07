“Ella se alejó y nunca supe por qué”: Yamila Reyna rompió el silencio y confirmó distanciamiento con Pamela Díaz

Un movimiento en la cuenta de Instagram de la comediante argentina Yamila Reyna dejó al descubierto un nuevo posible conflicto en el mundo de la farándula. La exanimadora de TVN apretó el botón de deseguir a una de las mujeres faranduleras con quien parecía era cercana, Pamela Díaz.

PUBLICIDAD

Se presumía que ambas tenían una cercanía debido a la buena onda que se presenciaba en las interacciones que tuvieron en distintas instancias cuando compartieron pantalla. Yamila Reyna fue una de las invitadas al podcast “Hoy es Hoy” de la Fiera y Chiqui Aguayo; participó de un “Sin Editar”; y compartieron en un capítulo de “La Divina Comida”.

En dicho capítulo de “Sin Editar”, Reyna le sacó en cara un hecho a Díaz. “Un día yo dije que yo era tu amiga, y vos dijiste que no éramos amigas”, comentó, y la increpada reiteró de que no eran amigas. Yamila miró a la cámara incrédula y dijo “¿Cómo que no? Cuando hemos terminado hemos hablado, cuando hemos estado en cumpleaños...”.

Pamela la interrumpió y aseguró que “hemos madurado, pero no éramos amigas. Ahora sí, cuando vi que eras más normal”. Yamila cuestionó que ella tampoco era normal, entonces no podía pedirle lo mismo, y entregó su teoría.

“A vos te costó confiar porque tuviste una amiga argentina (Rocío Marengo) con quien confiaste y te cagó, y te diste cuenta que yo no era igual”, aseveró Reyna. Pamela por su parte respondió “no me cagó, no me gustó su forma de ser no más”.

Yamila Reyna y Pamela Díaz Captura: Sin Editar

“¿Pasó algo o están distancias no más?”

En el último episodio del programa de farándula, “Que te lo digo”, dieron a conocer esta noticia. Una detective de las redes sociales notó que la argentina dejó de seguir a la Fiera, y se lo comunicaron a los periodistas Luis Sandoval y Paula Escobar.

Sin embargo, los profesionales de “QTLD” no se quedaron ahí, sino que fueron más allá, y el apodado “Luchito Lágrimas” le consultó a Yamila Reyna acerca de este suceso. El profesional mostró una captura de una conversación que tuvo con la comediante a través de WhatsApp, en donde ella termina por romper el silencio.

PUBLICIDAD

“La gente comenta mucho en redes sociales que dejaste de seguir a Pamela Díaz ¿Pasó algo o están distancias no más?”, le consultó el periodista. Yamila Reyna respondió sinceramente que “Yo con la Pame no tengo ningún problema. Ella se alejó y nunca supe por qué”.

En el panel hicieron el alcance que si bien Yamila efectivamente dejó de seguir a Pamela Díaz en Instagram, la Fiera no ha hecho lo mismo. La periodista Paula Escobar recordó que Díaz cuando se molestó con Rocío Marengo, simplemente le dejó de hablar y la argentina nunca entendió completamente lo sucedido.

Una de las teorías que manejaron en el programa es que el motivo de la discordia sería un supuesto acercamiento amoroso entre Jean Philippe Cretton, el ex de la Fiera, con Yamila Reyna después de que fuese entrevistado para su programa “Haciendo Match”, el cual se emitirá hoy por la noche.