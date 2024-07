“Es tan fácil comparar”: Actor Néstor Cantillana plantea crítica a remakes de teleseries

Uno de los actores emblemáticos de la teleseries de los 90 y 2000 es Néstor Cantillana. Participó de icónicas producciones dramáticas, como “La Fiera”, “El Circo de las Montini”, “Los Pincheira”, “Romané” y“Pampa e Ilusión”, entre otras.

PUBLICIDAD

Por estos días, el intérprete se encuentra distante del mundo de las telenovelas, pues está abocado a proyectos en series y en cine.

Cantillana entregó sus apreciaciones acerca de la realización de remakes de teleseries, manifestando su opinión crítica sobre esta modalidad, en conversación con Página 7.

“No tengo mucha opinión. No entiendo mucho por qué hacer de nuevo una versión de algo que funcionó bien en su momento. O sea, respeto esa decisión, pero en estos tiempos es tan fácil comparar”, inició sus palabras al respecto.

En este sentido, advirtió que comparar es un factor que puede jugar en contra de los actores.

“Es más interesante hacer cosas nuevas”

“Ves una cosa, vas después al archivo, ves la misma escena, cómo se hizo antes, cómo se hace ahora. Siento que de alguna forma también es exponer a los actores a una comparación que va más allá de la pega que uno hace, si uno tiene que preocuparse de actuar, de contar la historia”, argumentó.

“Pero ahora, no sólo se evalúa tu trabajo, sino que también se compara en relación con cómo fue el trabajo anterior. Me parece (innecesario)”, explicó Néstor.

PUBLICIDAD

Asimismo el artista señaló que “creo que es más interesante hacer cosas nuevas, que tengan que ver con lo que está sucediendo ahora”.

“Pero si la decisión es hacer un remake o algo así, creo que lo interesante es ver cómo se va a hacer ahora. Cuál será el punto de vista ahora, 10 años más, 15 años más de lo que se hizo antes, más que tratar de copiar o hacer algo más o menos parecido”, sostuvo.

Por último, valoró el trabajo de los actores, pero insistió en su punto de vista acerca de los remakes.

“Estoy hablando del concepto en general porque no he visto el trabajo de esta teleserie, que es ‘El Señor de la Querencia’. Sé que hay gente muy buena, muy talentosa. Me imagino que debe estar bien en ese plano, pero no, no sé cómo le ha ido, desconozco ese tipo de cosas”, indicó.