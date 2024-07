“Es tiempo de ir mostrando”: Fran Undurraga pierde su cuenta de Instagram al publicar foto censurada por la red social

La chica reality y generadora de contenido erótico, Francisca Undurraga, denunció este miércoles a la red social Instagram de haberle cerrado su cuenta oficial en la plataforma debido a su más reciente publicación digital: una erótica fotografía en la que promocionó su contenido en un sitio de pago para adultos.

Una decisión que Undurraga no comprende, más si enfatiza que dicha postal en ropa interior no se compara con otros contenidos “peores” y más denunciables que el suyo.

“Están cada vez más estrictos con algunas cosas”, afirmó en lun.com. “Yo subí una foto y puse: ‘Visiten mi página de Unlok’, y me la bloquearon. Me dijeron ‘no se puede publicar aquí y tu foto está subida de tono’, y nada que ver”, insistió en su defensa.

Resignada, Fran reconoce que ahora sólo queda “apelar y es un cacho. La resolución puede tardar una semana o dos”.

Quizás el contenido que estaba subiendo no era tan nutritivo y es hora de empezar a cambiar — Francisca Undurraga

“Mientras, me hice una cuenta de respaldo (@franundurraga2024), porque es mi trabajo. Hace 10 años que tengo ese Instagram, donde tengo recuerdos, gente que me quiere, es mi oficina virtual, es como quedarse sin pega”, dijo.

“No hubo denuncia. Lo raro es por qué se me penaliza cuando hay Instagram con cosas peores y yo, el mío lo tengo para mayores de 18 años. Igual tomo una enseñanza de esto”, agregó la mediática, quien anticipó que de recuperar su cuenta oficial -con más de 1,5 millones de seguidores-, bien podría darle un inesperado giro a sus contenidos en dicha red social.

“Espero que mi cuenta vuelva, por el trabajo, pero quizás el contenido que estaba subiendo no era tan nutritivo y es hora de empezar a cambiar y entregar algo de calidad. Compartir cosas que sirvan para la vida”, explicó.

“Yo estaba con depresión y estoy saliendo, entonces compartir ese tipo de cosas, que enseñen a conectarse con la naturaleza, a vivir bien, como calmarse en una crisis de pánico. Muchos años no he hablado de las cosas que siento por cuidar la imagen de la mujer perfecta, quizás es tiempo de ir mostrando una persona real, no todo es perfecto como se ve en Instagram”, finalizó.