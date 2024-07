La sorpresiva declaración de Nicole Kidman acerca de su matrimonio con Tom Cruise

Nicole Kidman sorprendió con algunos comentarios poco comunes sobre su exesposo, Tom Cruise, mientras recordaba la filmación de “Eyes Wide Shut” en 1999. En una entrevista reciente con Los Angeles Times, en conmemoración del 25 aniversario de la película de Stanley Kubrick, la célebre actriz galardonada con el Oscar, rememoró sus experiencias laborando junto a Cruise en este controvertido film.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó si Kubrick obtuvo una fuente de inspiración para la trama en su matrimonio, Kidman dijo: “Presumo que él lo estaba analizando”. “Existían conceptos en los que [Kubrick] mostraba interés por indagar. Lanzaba numerosas interrogantes. Sin embargo, tenía una sólida concepción de la narrativa que estaba desarrollando”, declaró Kidman, de 57 años.

El comentario inesperado de Nicole Kidman

La actriz recordó una charla en particular que tuvo con Kubrick, quien le dijo: “Los triángulos son complicados. Debes ser cautelosa cuando se trata de un triángulo. Debido a que alguien podría sentirse agredido. Pero él estaba al tanto de ello y comprendía cómo gestionarnos”. Kidman explicó que jamás se sintió “agredida”, puesto que ella y Cruise sostenían conexiones bastante singulares con el director. “Existe algo al ser una mujer dentro de esa fórmula también. A Stanley le atraían las mujeres”, mencionó. “Él mantenía una vinculación distinta con Tom. Colaboraban más estrechamente en el papel de Tom”.

Trabajaron juntos en varios proyectos (Agencias)

Además, Kidman rememoró cómo, debido a restricciones de presupuesto, tenía que compartir un tráiler con Cruise. "Teníamos un hogar a solo 10 minutos de distancia, pero nuestra vida constante era en ese tráiler", explicó. "Tom y yo lo usábamos juntos porque Stanley nos dijo: ‘No tendrán un tráiler para cada uno. No tenemos los recursos para eso’". Cruise, de 62 años, solía entretenerse jugando videojuegos como "Minesweeper" en su tráiler cuando no estaba filmando. Kidman también reveló que pasaron varias semanas rodando una escena que finalmente no se incluyó, en la que ella y Cruise improvisaban estando en la cama.

"Dicha secuencia requirió varias semanas. Gran parte de ello implicó prácticas en el dormitorio y luego no estaba satisfecho con nuestro trabajo inicial. Por ende, nos vimos en la necesidad de recrearla, adaptándola a medida que progresábamos. No había un apremio por terminar rápidamente. Stanley nunca sobrepasaba el monto presupuestado. Lo que realmente adquiría era tiempo", expresó.

La última obra cinematográfica de Kubrick antes de su fallecimiento en marzo de 1999 es una historia centrada en el Dr. Bill Hartford (interpretado por Cruise), cuya obsesión se centra en los sueños eróticos de su esposa, Alice (interpretada por Kidman). La trama de la película se adentra en las profundidades de un colectivo sexual secreto, y pronto, Bill se da cuenta de que se ha metido en una zona de riesgo.

Estuvieron juntos más de una década (Agencias)

Cruise y Kidman contrajeron matrimonio nueve años antes del lanzamiento de la película y en 1992 y 1995 adoptaron a Isabella y Connor, respectivamente. La pareja se separó en 2001, y Kidman luego se casó con Keith Urban en 2006. Kidman tiene un vínculo distante con Isabella y Connor, que decidieron seguir a su padre y unirse a la Cienciología. Por otro lado, Cruise estuvo unido en matrimonio con Katie Holmes de 2006 a 2012, y juntos tienen una hija de 18 años, Suri. Se reporta que Cruise se encuentra actualmente alejado de Suri, su hija menor.