“Me acuesto pensando en ti, no sales de mi alma”: Francisco Kaminski sorprende a Camila Andrade en Gran Hermano

Diversas reacciones generó la participación de Francisco Kaminski en el reality Gran Hermano, tras enviar un sentido audio declarando todo su amor por su actual pareja, Camila Andrade.

Fue durante la dinámica del “teléfono” que la exanimadora de La Red recibió un llamado de parte de su enamorado, el exmarido de Carla Jara.

Ahí, Kaminski se confesó a corazón abierto y la llenó de elogios, por ser la mejor mujer del mundo mundial. Situación que para algunos televidentes, recordó cuando Jara le mandó un video a su exmarido mientras daba una entrevista en TVN, pero él se sintió incómodo y dijo que hablarían en la casa.

Ahora, fue el turno de Andrade de escuchar por más de un minuto las halagadoras palabras, al más estilo Ricardo Arjona.

Kaminski manda romántico mensaje a Andrade

“Hola, mi amor... te extraño mucho, mucho, muchooo. Con cada minuto que te veo ahí en la tele, en el reality te admiro cada vez más. Qué bien te has tomado todo. Eres de verdad una mujer única, espectacular y maravillosa. Qué bueno que la gente también se está dando cuenta de eso y quiero que sepas que mi corazón y mi alma están contigo en todo momento”, decía en el audio que escucharon todos los compañeros de la casa.

“Te cuento que tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti...Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto, me acuesto pensando en tí, no sales de mi alma en ningún instante. Te felicito porque estás siendo tú, estás siendo esa mujer que me enamoró”, le dedicó como un adolescente.

“Esa mujer, tierna, simpática, amigable, sociable, preocupada por todos, directa, honesta. Y podría estar así un buen rato. La gente así lo está percibiendo. Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo, mi amor. Te mando un beso enorme, un abrazo gigante. Esos besos abrazos perfectos que nos damos. Te amo con toda mi alma. Acá te voy a estar esperando, muy orgulloso y más enamorado que nunca. Recuerda que tu felicidad siempre es la mía. Gracias por tu amor sincero y verdadero... Te amo con toda mi alma. Acá te espero, besos., cerró.

Al colgar, Camila le dio la gracias por el mensaje y juntó sus manos en forma de corazón, dedicándole un “te amo”. “Gracias mi Fran. Que lindo, shot de energía”, señaló enviando decenas de besos a la cámara.

Romántica escena que los cibernautas no perdonaron y criticaron sin piedad.