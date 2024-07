“Me escribió y después lo borró”: Willy Sabor reveló el verdadero motivo de su mala onda con Luis Jara

Willy Sabor estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Tu Día”, esto en el marco de la promoción del nuevo programa de Canal 13 “Hay que decirlo”, en donde cumplirá el rol como panelista. En este contexto, y ya hablando de las primeras polémicas del mundo de la farándula, reveló el por qué de su mala onda con Luis Jara.

Todo comenzó cuando le consultaron sobre si le gustaría que el cantante se convirtiera en el animador de la nueva edición del Festival de Viña del Mar.

“Es un tema largo, es complicado. Yo creo que Luis Jara es un gran cantante, un gran artista”, dijo Willy, medio complicado y en tono de broma.

“Yo siento que es muy peligroso animar el Festival de Viña, no es fácil. Lo que le pasó a Pancho Saavedra, a Felipe Camiroaga, Montaner, no es llegar… yo creo que todos tienen su favorito. Para mí... te digo sinceramente, para mí el mejor animador, y creo que rechazó la oferta, es Antonio Vodanovic”, argumentó.

Tras la insistencia de los panelistas, el intérprete de “Yo vi un león” se refirió nuevamente el exrostro de Mega, pero ahora de forma positiva.

“Yo encuentro que lo haría fantástico, encuentro que es un gran animador, tiene mucha experiencia, la gente lo quiere mucho. Aparte que él canta, se adapta a los humoristas...”, dijo.

“No es lo mismo que dijiste al principio”, le comentaron los invitados. A lo que Willy Sabor respondió con la verdad y rememoró cómo inició su tensa relación con Luis Jara.

¿Qué pasó?

“Yo no hablo con Luis hace harto rato, porque tengo un tema con él”, aseguró. Según las palabras de Willy todo habría comenzado “una vez yo estaba en radio Candela… una vez me entrevistaron y me preguntaron con quién no trabajaría en televisión, y yo le dije ‘Luis Jara’. No trabajaría con él porque somos distintos, poh. Lo dije, pero no tengo ninguna mala onda con él”, relató.

“Y él… yo estaba haciendo radio, y él entró, se metió al micrófono, sin permiso, sin nada, porque le dolió… me dijo ‘a mí me encantaría, yo sería feliz trabajando contigo’. Lo dijo al aire. Y de ahí que no hablamos más”, sostuvo.

“Incluso cuando falleció mi papá me escribió y después lo borró”, comentó el comunicador en el matinal, dando a entender que sí hubo encontrones con el cantante.