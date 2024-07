Nicolás Solabarrieta habla sobre la separación de sus padres: “Tienen que resolverlo entre ellos”

En marzo de este año, se dio a conocer que la animadora Ivette Vergara y el periodista deportivo Fernando Solabarrieta pusieron fin a su matrimonio, tras 20 años juntos y del cual nacieron tres hijos, Maite, Iñaki y Nicolás. Este último, quien es reconocido por haber participado en el reality de Canal 13 Tierra Brava rompió el silencio sobre la separación de sus padres.

PUBLICIDAD

Nicolás Solabarrieta nació en 1996 y tras pausar su carrera como futbolista, se aventuró en un reality show, convirtiéndose en una destacada figura del espectáculo nacional. Esta misma exposición, le ha valido ser consultado directamente acerca del quiebre matrimonial entre sus padres, a lo que el chico reality accedió a referirse en conversación con AR13.

“Mira, yo en ese sentido trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás”, partió declarando de entrada el exfutbolista.

En ese sentido, el actual pololo de “La Guarén” aseguró que la separación es un tema que “tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas”. “Yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso”, sostuvo Nico.

El quiebre entre Ivette y Fernando

Cabe recordar que la separación entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se dio a conocer en abril de 2024, cuando el periodista reveló que la decisión de separarse había sido tomada un mes antes, y que había dejado de compartir la casa con Ivette.

“Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás”, confesó Solabarrieta en conversación con Sergio Rojas.

Además, esta no es la primera vez que la pareja se separa. En 2023, Fernando e Ivette enfrentaron otra separación, durante la cual Fernando estuvo cuatro meses fuera del hogar matrimonial. Sin embargo, se reconciliaron durante los Juegos Panamericanos, aunque este acercamiento no logró consolidarse a largo plazo.