“Pajarona, arrastrada y celópata”: Daniela Aránguiz se fue con todo en contra de Daniela Colett

El conflicto entre Daniela Aránguiz y Daniela Colett sigue latente. Estos roces iniciaron después de que la brasileña se involucró sentimentalmente con Luis Mateucci, la expareja de la actual panelista del programa de farándula de TV+, “Sígueme”.

En este mismo espacio, Aránguiz se fue en picada en contra de la participante de “Ganar o servir”, quien ha protagonizado diversos conflictos con el argentino debido a los celos y las actitudes que ha tenido el capitán del equipo “Resistencia”.

El nombre de Colett vino a la cabeza de Daniela después de que afirmara que a los hombres le gustan las mujeres tóxicas como Oriana Marzoli y ella. “¡Mira a la Dani Colett! Pajarona detrás del hombre, arrastrada y celópata. Y no era tóxica”, ironizó Aránguiz.

La arremetida de Daniela Aránguiz

Gissella Gallardo preguntó si eso no sería producto del encierro, ya que lo que conocía de ella, no era así. “Ella debería contar por qué Edu Vargas terminó con ella. Eso sería bueno”, lanzó. La periodista argumentó que Daniela comentó que ella habría dejado al futbolista, y Daniela respondió que tenía entendido otra cosa, “y tú pareces que también, pero se te olvida”, le lanzó a Gallardo.

La recién llegada no entendía por qué le decía eso y aclaró que no son amigas, sino que buenas conocidas. Ante ese comentario, Daniela Aránguiz miró a la cámara para darle un mensaje a Colett: “Viste no es tu amiga, no te hagas la amiga. De mí también decías que eras amiga y que me ibas a cuidar al pololo, y después te andas acostando con él en el baño”.

“¡No tienes ni vergüenza de que te vean tus hijos en la tele! Era mi pololo de mucho tiempo atrás y yo nunca hice esas cosas dentro del reality”, aseguró la panelista de “Sígueme”.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, Daniela Aránguiz señaló que no volvería a tener relación con Daniela Colett, y junto a este mensaje estaba la imagen de una conversación entre ambas.

La expareja del “Mago” Valdivia le dijo en tono de broma que le cuidara a Luis, y la brasileña le respondió: “Jamás miraría a un hombre con pareja, tengo respeto a él y a ti también”.