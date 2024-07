“Puso una ecografía falsa”: La impactante revelación de Luis Mateucci sobre su quiebre con Daniela Aránguiz

Luis Mateucci sigue contando detalles desconocidos sobre su relación con Daniela Aránguiz y cómo fue que pasaron del amor a ser unos completos extraños tan rápido. En esta ocasión es donde el argentino aprovechó la llegada de Valentira Torres y Nicolás Solabarrieta para ponerse al día sobre su exromance con la panelista de farándula.

Cabe recordar que todos se conocieron tras su paso por “Tierra Brava”, el anterior reality de Canal 13. En este espacio, la “Guarén” se hizo bastante cercana a la expareja del transandino.

En este contexto, es donde Luis aprovechó y confesó los verdaderos motivos de su alejamiento de Daniela Aránguiz. “A mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió”, reveló en una conversación con la joven.

Después de esta grave situación, Luis no quiso mantener el romance y cuando entró a “¿Ganar o Servir?” no dudó ni un segundo en lanzarse e iniciar una relación con Daniela Colett.

“Por eso avancé acá, porque yo sé que si avanzo aquí adentro y me ve, (Dany) se va a olvidar de mí, y ya no iba a querer volver. Y yo necesito eso, que no quiera volver conmigo. Di ese paso para que vea que no quiero nada más con ella”, confesó con total sinceridad.

Eso sí, enfatizó en que si sufrió por su término con Aránguiz, puesto que realmente quería estar con ella en un futuro.

“Me duele porque yo pensé que esta vez podía funcionar con Daniela, pero no”, reflexionó el trasandino. En tanto, Guarén también le comentó que Fabio Agostini había invitado a salir a Aránguiz, pero Luis no le tomó importancia puesto que está seguro que solamente era para acaparar titulares.

En tanto, Dani Colett se molestó y se fue al patio: “Ya no aguanto escuchar a Luis hablando de su ex. Tiene que contar toda la historia, pasa todo el día hablando”, se quejó la brasileña con Oriana Marzoli y Fran Maira.