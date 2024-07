Ya está el tráiler y ola de nostalgia invade a cuarentones: Todo listo para la película de ‘Nubeluz’, ‘Sube a mi sube’

Si tienes alrededor de los 40 años, esta nota definitivamente te interesará, porque de seguro viste ‘Nubeluz’. El programa infantil de origen peruano, que traía a las pantallas juegos y canciones infantiles, donde las dalinas Almendra y Mónica animaban el set lleno de color.

Y es que La Soga Producciones sacó a la luz el tráiler oficial de la película ‘Sube a mi nube’ que retrata el éxito detrás del programa.

El video de alrededor de dos minutos de duración reveló parte de lo que será la ansiada trama. Y según se pudo ver, una gran mayoría estará enfocada en la historia de Mónica Santa María, desde su gran talento y entrega en el escenario; pero también sus fuertes episodios de depresión y hasta suicido.

Las imágenes interpretadas por la actriz Silvana Cañote rápidamente revivieron la herida que dejó la dalina el 13 de marzo de 1994 cuando se dio a conocer su trágica muerte a sus 21 años.

La muerte de Mónica

Cuando el programa estaba en su peak y gozando de toda la internacionalización, su conductora Mónica Santa María se suicidó el 13 de marzo de 1994.

La noticia del suicidio causó una gran conmoción, por lo que la producción ideó una forma de explicar lo acontecido, grabando un segmento especial mezclado con uno de los programas inéditos que Mónica y Almendra habían dejado grabado. Fue transmitido en toda América Latina con excepción de Chile el 19 de marzo de 1994.

Las críticas en redes

No todos los cibernautas están de acuerdo con mostrar esta parte de la historia en la película: “No es sobre Nubeluz, es la historia de Mónica! Se pasaron tocando un tema que hace años pasó y sobretodo es un tema muy sensible para la familia”; “La muerte de Mónica me marcó. No iría a ver…”, “Fuerte”, “Al parecer está basada en lo que le pasó a Mónica”, “Totalmente impactante”, “Están tratando un tema sensible que no era de la incumbencia del público en general”, “¡¡Qué fuerte!! Es inevitable que no salga una lágrima en este tráiler”, “Ay noo como pueden enfocarse de esa manera al lado sensible de Mónica”.