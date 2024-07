Daniela Aránguiz barre el piso con Luis Mateucci tras acusación de falsa ecografía: “Si tuviera otro hijo...”

Daniela Aránguiz respondió con todo a su expareja Luis Mateucci, luego que él señalara en el reality ¿Ganar o servir? que “a mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió”, dando entender que habría querido reternelo con un supuesto embarazo.

Tras esto, la panelista de Sígueme barrió el piso con el argentino y lo basureó con todas sus letras, asegurando que jamás tendría un hijo con él, puesto que tendría que mantenerlos a ambos.

“Yo tuve dos hijos con el hombre más importante de mi vida y si tuviera otro no hubiera sido ni será con Luis Mateucci (...) si yo no quise retener al amor de mi vida, a mi marido que era millonario, créeme qué voy a querer tener una guagua con Luis Mateucci...“, lo ninguneó, como si el también cantante no contara con el suficiente patrimonio.

Si bien había adelantado que le cargaba hablar de él, porque es “darle cinco minutos más de vida en televisión”, afirmó que sus acusaciones “sobrepasaron los límites”.

“Machista y retrógrado”

“Lo encuentro súper machista y retrógrado pensar que una mujer amarre a un hombre o lo extorsione con un hijo”, recalcó.

También, aprovechó de recodarle que le abrió las puertas de su casa y le dio la oportunidad de compartir con su familia, pero Mateucci “solo piensa en él mismo”. Por lo mismo, Aránguiz asegura que le desea “lo mejor”, pero le recordó que tiene una millonaria deuda pendiente y dijo que “por favor, me pague”.

Finalmente, le mandó a decir que “por favor no me sigas llamando por Facetime”, señalando que ya lo tenía bloqueado “de todos lados”.

Ante esto, la animadora Julia Vial aprovechó de sumarse al ninguneó contra el exTierra Brava y aseguró que estaba llamando a Aránguiz “para ir a lavar la ropa”.