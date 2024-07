¿Daniela Colett o Daniela Aránguiz?: Hicieron elegir a Luis Mateucci entre sus dos exparejas

Daniela Aránguiz llegó a Chile de sus vacaciones y comenzó a dejar la grande. Tanto con sus mensajes a su expareja, el argentino Luis Mateucci y a Daniela Colett, con quien éste tuvo un romance al interior del reality ‘Ganar o Servir’.

Y bueno, al cordobés le preguntaron en una dinámica de preguntas sobre las Danielas. Lo primero es que negó lo que dijo Aránguiz, sobre un pauteo en su relación con la exesposa de Eduardo Vargas.

“Cero pauteada, nada fue pauteado, lo que sí es que cambiaría, modificaría ciertas cosas, me confundí, actué mal en un principio, actué mal en un principio, el amor estuvo, está, y va a seguir estando”, manifestó.

Eso sí, luego vino una pregunta directa al hueso: “¿Por qué terminó la relación con Daniela Aránguiz?”.

“Por desleal, traición, engaño, hay muchas cosas detrás de todo eso que la gente no lo sabe, pero yo creo que actuó muy mal de su parte”, dijo Mateucci.

Aclaró luego que estaba “solterísimo” y a la hora de elegir entre Daniela Colett y Daniela Aránguiz, escogió a la primera.

La verdad del quiebre

Dentro del reality de Canal 13, se reencontró con la Guarén y Nicolás Solabarrieta, y les contó la verdad: “A mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió”, reveló.

Después de esta grave situación, Luis no quiso mantener el romance y cuando entró a “¿Ganar o Servir?” no dudó ni un segundo en lanzarse e iniciar una relación con Daniela Colett.

“Por eso avancé acá, porque yo sé que si avanzo aquí adentro y me ve, (Dany) se va a olvidar de mí, y ya no iba a querer volver. Y yo necesito eso, que no quiera volver conmigo. Di ese paso para que vea que no quiero nada más con ella”, confesó con total sinceridad.