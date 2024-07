El quiebre entre Fran Maira y Guarén sigue dejando estragos: “El día que va a estar sola, se va a dar cuenta de lo que perdió”

El reencuentro entre Fran Maira y Valentina Torres (Guarén) sigue trayendo lágrimas y resentimiento en la casona de “Ganar o servir”. En el segundo capítulo después de su ingreso, la exintegrante de “Tierra Brava” tuvo que hacerle un masaje a su examiga tras haber perdido la competencia grupal, las interacciones fueron secas y cortantes.

Mientras la recién llegada estaba nerviosa, la ex “Gran Hermano” se mostraba dolida y enojada. Esta dinámica continuó después de que llegara Sergio Lagos y las pusiera a ambas en aprietos. Las sentaron en frente de sus compañeros de encierro para hablar sobre el quiebre de su amistad.

“Sí tenemos que tener una conversación, pero no la vamos a tener en frente de todos”, partió Fran, “pero yo sí sentí que me faltaron el respeto por eso lo he evitado. Todo el reality me han preguntado por ella, y me quiebro cada vez que me preguntan, fue como perder a mi hermana, entonces para mí es un tema súper delicado”, agregó.

Al escuchar estas palabras, Torres comenzó a llorar y dijo que no iba a hablar nada más, y no iba a exponer nada de ellas. “Mis relaciones siempre las voy a proteger, por eso no le debo explicaciones a nadie en la tele. Mi relación es con la Fran”, dijo entre lágrimas.

“No dimensiona lo que me dijo”

Después de este tenso momento, la actividad del animador terminó y el grupo se dispersó. Valentina se fue a hablar con su pololo, mientras que Fran hizo lo mismo con la compañía de Oriana Marzoli y Sabelo.

“Me duele que yo le diga que le falté el respeto. Bueno, no puedo desvalidar cómo se siente ella”, dijo entre lágrimas Guarén. “Esta es una conversación que tienes que hacer. Yo que vivo contigo, y veo todos los días que es un peso para ti, si fue tu amiga por nueve años”, le comentó su pololo, Nicolás Solabarrieta.

Por su lado, Maira admitió que le da pena verla llorar, pero esto no quitó el enojo que siente, y comentó que sí les va a decir las cosas que pasaron en su cara, especialmente porque su examiga entró al reality. “Yo reconozco mis errores, y esta vez no hice nada”, aseguró la joven.

En un acto de sincronía, tanto Nicolás como Francisca señalaron que esto no hubiese pasado si la conversación se hubiese dado hace meses. “Si me hubiera conversado en el momento adecuado, con las disculpas correspondientes y con el interés de parte de ella. Se pudo haber arreglado, el problema es que pasaron tantos meses y ella le importó una mie***”, agregó la intérprete de “Amiga ya mato”.

Oriana entregó su punto de vista y señaló que “lo que más me ha dolido es que te haya dicho que estar a tu lado es negativo. Es lo más duro que puede hacer”. Maira estuvo de acuerdo con esto y agregó que “es porque se lo dijeron. Yo creo que ni ella se acuerda de lo que me dijo. No dimensiona lo que me dijo”.

“Nunca más me dedicó ni una llamada”

Fran seguía dejando en evidencia cómo el dolor y la pena se transformó en rabia, especialmente después que entró. “Si se expuso al venir para acá sabiendo que yo estaba acá, que se la banque. Solamente hay muchas cosas que por respeto jamás en mi vida lo voy a decir y eso se lleva hasta la tumba. Lo que pasó, el quiebre, obvio se va a saber y lo tendrá que aceptar no más”, lanzó.

“La hueona me vio cuando me fui de mi casa, y yo en el piso. Yo la vi en el piso, la hueona estuvo a punto de morirse en una operación, yo fui la única hueona que estuve ahí en la clínica. Es muy heavy porque no era como cualquier amiga”, se descargó.

Por último, Maira entregó su última teoría con respecto a lo que va a suceder entre ellas con el paso del tiempo. “Cuando ella termine con su pololo, que ojalá así no sea y que duren mucho, pero el día que va a estar sola, se va a dar cuenta de lo que perdió”, aseguró.

Fran dijo que Guarén era muy nómade y desordenada, y que comenzar una relación con Nicolás, la estabilizó. “Por eso el duelo, no le pegó como a mí (...) Está con su pareja todo el día, todo el día, nunca más se separó después del reality. Nunca más me dedicó ni una llamada, pero cuando ella esté con ella misma, sí se va a dar cuenta de lo que perdió. Pero va a ser muy tarde, yo ya estoy en otra, ya estamos en caminos distintos”, cerró.