“Ese discurso no te lo cree ni tu mamá”: Daniela Aránguiz repasa a Camila Andrade

Duras críticas vertió Daniela Aránguiz a Camila Andrade luego del llamado de su pololo, Francisco Kaminski, al reality show “Gran Hermano II” y la actitud que ha enseñado en pantalla.

En la edición de “Sigueme” (TV+), la panelista del programa objetó la postura de víctima que, según Aránguiz, la exMiss Chile ha enseñado en el espacio de Chilevisión, tras el escándalo desatado cuando inició su relación con Kaminski, en tiempos que el locutor radial aún estaba casado con Carla Jara.

“Me sorprende la gente, que es fácil de engañar, todo Chile me conoce que yo no tengo pelos en la lengua, y lo que más odio de las personas es el cinismo y el victimismo”, inició sus palabras la exchica “Mekano”.

“Tengo una lista de todos los hombres”

“No puedo creer que la gente le crea el cuento de víctima y la actuación que está haciendo Camila Andrade, esta actuación de pobrecita, de llorar, porque se le nota que se está aguantando la respiración, y empieza con esos discursos de que yo fui la víctima de esta situación, pero ‘luché por el amor de un hombre casado’, ese discurso no te lo cree ni tu mamá”, manifestó molesta la “carecuica”.

“Si esta fuera la primera vez, Camila Andrade, que tú te metes en una relación de amante, te creería o sembraría la duda de poder creerte, pero tengo una lista de todos los hombres, con nombre y apellido, que tú te has metido en la relación”, argumentó.

“Algunas son personas que no son conocidas y no los voy a involucrar en este mundo, y por respeto a sus señoras, porque algunos de ellos se quedaron con su señora”, aclaró.

Entre los hombres que mencionó, además de Kaminski, están Federico Koch, Ignacio Casale, Carlos Lund (ex esposo de Carolina Bastías), y dos desconocidos, uno que entrega como nombre Juan Carlos y otro, un dentista, con el que Andrade habría hecho un canje.