¿Fan de “Betty, la fea? Plataforma web puso en arriendo la emblemática casa de la protagonista en Bogotá, Colombia

“Para mí, esta casa es muy importante. Viví tantas cosas acá...”, así comienza la descripción de la casa de Betty, la fea, en Bogotá, Colombia la que desde el 31 de julio próximo podrá ser arrendada y pasar una noche en ella, a través de la plataforma Airbnb, y donde la anfitriona es nada menos que la mismísima Beatriz Pinzón Solano.

La descripción de la propiedad publicada en la plataforma está escrita por la protagonista de la historia, en la que añade que “recuerdo cuando soñaba con quien me pareció que era el amor de mi vida, también todo lo que conseguí en Ecomoda y los retos a los que me enfrenté allá, la primera vez que me rompieron el corazón, mis largas conversaciones con Nicolás y los sabios consejos de mi madre”.

La mítica casa de los Pinzón Solano ubicada en Bogotá

En cuanto al espacio en arriendo, en la plataforma se indican las actividades que se pueden realizar al interior de la casa, la que “está ubicada en uno de los barrios con más tradición de Bogotá”.

Así, quienes quieran pasar una noche en ella podrán “curiosear en mi clóset y probarse mis modelitos, complementos y otras vainas de aquella época; hojear mi diario y llevarse a casa uno nuevo para usted en el que escribir todo lo que le pase; saborear un desayuno tradicional bogotano al estilo de mis papás”, entre otras.

Así te podrás hospedar en la casa de Betty

Después de 25 años desde la emisión del primer episodio de Betty la Fea y con el lanzamiento de la secuela de la aclamada telenovela, Airbnb ofrece la oportunidad de visitar la casa de Betty en Bogotá, Colombia. Este lugar icónico albergó a uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana y, tras permanecer en la memoria de muchos, ahora vuelve a estar accesible.

Es la primera vez que los seguidores podrán explorar los interiores originales de la casa de Betty, y pasar una noche en los espacios donde vivía con sus padres y compartía confidencias con su fiel amigo, Nicolás Mora.

La casa de ‘Betty la fea’.

¿Cómo reservar una estancia?

Los seguidores de Betty la Fea podrán reservar este espacio de forma gratuita por una sola noche a través de Airbnb a partir del 31 de julio en airbnb.es/casadebetty. La estadía se llevará a cabo entre el 10 y el 11 de agosto de 2024.