“No eres lo que necesito para mi vida”: la más dura frase que le dijeron a Jean Philippe Cretton para terminar una relación

Yamila Reyna conversó de forma muy distendida con Jean Philippe Cretton en su podcast Haciendo Match, donde el tema del amor y sus relaciones de pareja, ocuparon gran parte de la conversación.

Y una de las preguntas que más llamó la atención fue qué es lo más duro o crudo que una pareja le había dicho para terminar.

“No eres lo que necesito para mi vida”, respondió Cretton, sin decir quién fue la fémina que le dijo aquello.

“¿Duele eso no?”, le preguntó Yamila, a lo que el periodista respondió que sí y además agregó que cuando escuchó eso, se dio cuenta que la mujer que tenía en frente no era quien quería para su vida.

“¿Volverías a salir con una famosa”, le volvió a preguntar la actriz, a lo que la nueva ficha de TVN, dijo que “yo creo que no”.

Entre otras cosas, confesó que había sido infiel, pero cuando tenía cerca de 18 años y que su fantasía sexual, que la considera imposible, es tener relaciones sexuales en un estadio, donde todos los presentes también estén intimando.

La distancia de Pamela Díaz y Yamila Reyna

La prensa rosa se percató que Pamela Díaz ya no sigue en redes sociales a Yamila y consultada La Fiera por el motivo, la verdad es que contestó con evasivas, pero sí mandó un mensaje directo. “Cuando tu fuiste o eres amiga o amigo de alguien, jamás, por lo menos yo, se me ocurriría decir algo a la prensa. Pero se respeta. Mujer independiente, de alto valor, no se queja”, lanzó sin filtro.

Esto porque Reyna sí confesó que estaban alejadas, pero que no sabía por qué.

Finalmente, reiteró que “estoy en otra y chao. Me saco la mierda trabajando. No hueveo a nadie. Para qué le dan tanto color, si la que me bloqueó fue ella. Mañana va salir otra cosa, porque sé el personaje que soy: mucha luz”, remató con una carcajada.