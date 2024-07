“Estoy chata de ver las botellitas de pisco”: Daniela Aránguiz asegura que Maite Orsini realiza compras usando su e-mail

La panelista de Sígueme Daniela Aránguiz, enemiga acérrima de Maite Orsini, se mandó flor de confesión que de seguro sacará de sus casillas a la diputada o, por lo menos, la hará reír de buena gana.

Esto, porque según contó Aránguiz en el programa de TV+, le llegan todas las notificaciones de las compras que realizan a través de la cuenta que tiene Jorge Valdivia en Mercado Libre, pero que está asociada al correo electrónico de ella.

Sin embargo, debido a los productos que se solicitan, supone que son adquiridos por la parlamentaria, por lo tanto pidió un minuto a sus jefes de Sígueme para enviarle un recado a su exmarido y padre de sus hijos.

Daniela Aránguiz envía mensaje a Jorge Valdivia

“Por favor, sácame de tu (cuenta de) MercadoLibre, porque me llegan todas las compras. Ya le he dicho todas las veces. Yo creo que el Mercado Libre de Jorge, que tiene mi mail, lo usa la Maite para comprarse cosas. Entonces, me llegan los trajes de baño”, dijo, mostrando desde su celular la notificación de una compra realizada, la cual leyó en cámara haciendo reír a sus compañeros.

“Lo voy a mostrar. Ahí me llegó el traje de baño que la linda se compró y dice ‘Llegó tu artículo, que la disfrutes’”, mostró en primer plano la prenda deportiva, dejando en evidencia, incluso, la dirección del despacho.

“(Esto) lo debe estar pagando Jorge, pero como yo antes compraba con ese mismo Mercado Libre, la cuenta está vinculado a mi mail y me llegan todos los mensajes. ¡Por favor sácame! ¡Estoy chata de ver las botellitas de pisco, estoy chata de ver las camitas para el perro y ahora más encima un traje de baño”, criticó.

Finalmente, se desahogó considerando que el atuendo era “horrible. De abuela, te lo dijo”, le mandó a decir.

Revisa el momento (59:00)