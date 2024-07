Gonzalo Jara será comentarista de Canal 13 en la transmisión de Soccer Champions Tour: partido inicial enfrentará a AC Milan con Manchester City

Gonzalo Jara, el exseleccionado nacional y parte de la mítica Generación Dorada, será parte del grupo de comentaristas de Canal 13 que desde este 27 de julio hasta el 6 de agosto estarán transmitiendo el Soccer Champions Tour, un torneo amistoso que se desarrolla en Estados Unidos reuniendo a lo mejor del fútbol europeo.

Así, entre los participantes están cinco de los mayores equipos de Europa; Real Madrid, Barcelona, Manchester City, AC Milan y Chelsea, se enfrentarán en preparación para la próxima Liga de Campeones.

El primero de los seis partidos del torneo se jugará este sábado desde las 17:40 horas y enfrentará a AC Milan con Manchester City, desde el Yankee Stadium de Nueva York. Y en la transmisión en vivo del 13 no sólo estarán Ignacio Valenzuela en los relatos y Juan Cristóbal Guarello en los comentarios, sino que a ellos se les sumará el ex seleccionado nacional Gonzalo Jara, quien regresará a las pantallas del canal para comentar cada uno de los encuentros.

El torneo internacional

“Gonzalo fue parte de las previas de la pasada Copa América, y es un placer tenerlo de nuevo en nuestras transmisiones. Como ex jugador de la liga inglesa y la alemana, está familiarizado con los grandes equipos que jugarán este torneo, donde se enfrentarán sólo titanes del fútbol mundial”, indicó al respecto Andrés Canales, productor ejecutivo de Deportes 13.

En el encuentro inaugural del torneo se espera que Manchester City presente a su nueva estrella, Mason Mount, y que Milan haga debutar a su más reciente fichaje, Christian Pulisic, con lo que el partido promete ser un espectáculo imperdible.

“Es un partido atractivo por donde se le mire, porque juegan el campeón de Inglaterra, el Manchester, con uno de los mejores entrenadores del mundo, contra el subcampeón de Italia, el Milan, con una tradición muy grande. Hay que esperar qué nuevas contrataciones va a tener, y por el Milan ojalá juegue Álvaro Morata, que es el seleccionado español campeón de la Eurocopa”, adelantó Ignacio Valenzuela.

Los siguientes partidos del torneo serán FC Barcelona vs. Manchester City el martes 30 de julio, AC Milan vs. Real Madrid el miércoles 31 de julio, Real Madrid vs. FC Barcelona el sábado 03 de agosto, y FC Barcelona vs. AC Milan y Real Madrid vs. Chelsea el martes 06 de agosto.