Max Salgado y la industria de la TV: “Muchas decisiones de casting se deciden por el nivel de seguidores”

El actor de Mega, Max Salgado, tiene 30 años y más de 25 de carrera. Y tras el éxito de su personaje “Joselo” en ‘Como la vida misma’, conversó con el podcast “Los Reyes del Drama”, haciendo un repaso por su trayectoria, la que partió a los cinco años.

PUBLICIDAD

Salgado recordó sus primeros trabajos, entre los que destacan comerciales, doblajes para Discovery y Nickelodeon, y series como Índigo, Mea Culpa y El día menos pensado.

“Era buena plata. A lo largo de mi carrera de niño vi ese trabajo después. Sirvió caleta, agradezco que me hayan dejado ir a trabajar. Mi mamá era bien recelosa de que yo estuviera trabajando mientras tenía que ir al colegio, muchas veces te sacan del colegio. Lo más importante para ella era que yo lo pasara bien”, recuerda Max.

En el año 2007, llega a formar parte del elenco de la exitosa teleserie nocturna “Alguien te mira”, donde interpretó al hijo de Álvaro Rudolphy, el asesino de la trama. “Cada vez que veo a Álvaro recordamos ese episodio de nuestras vidas que nos juntó brevemente. El Álvaro era brígido como actor en el sentido de que el personaje era heavy. El otro día estuve viendo unas escenas y son bien fuertes. El personaje de él era tajante en todo lo que hacía y decía. La Ale Fosalba era muy amorosa como madre, de ella me acuerdo mucho, muy cariñosa. Tengo muy buenos recuerdos de esa teleserie”, recuerda.

Thiagoy Joselo

El impacto de Thiaselo de “Como la vida misma”

Al consultarle por el impacto que tuvo su rol de Joselo en la recientemente finalizada teleserie “Como la vida misma”, donde Max interpretó a un joven gay que acababa de descubrir su orientación sexual. Max comenta que “lo fui dimensionando con el paso de los meses, por los ribetes que tomó la historia que iba a ser más secundaria. Se fue nutriendo esa arista porque el público empezó a subir el rating cuando estaba el personaje ahí, porque quieren conocer más su historia. Quieren acompañarlo mientras él toma esas decisiones en la vida que son tan importantes. Todo el equipo estaba muy comprometido con la historia. Me escribió mucha gente muy contenta por como se estaba contando la historia”, reflexiona.

Cuando lo convocaron para este personaje, le comunicaron de inmediato que este tendría esta trama gay. “Yo hablé con la Quena Rencoret y estábamos todos en la misma página. Yo les dije que no iba a hacer un mono de los gays, que no iba a seguir ningún estereotipo que ellos tengan y me dijeron que podía hacerlo como yo quería. Y lo que quise demostrar en la interpretación es que era una persona como todos. Es algo que tiene que seguir instalándose. Fue linda la recepción que tuvo. Creo que cada día se acepta de mejor manera y me pone contento que eso sea así”, cuenta.

Una época oscura de la televisión

Al recordarle que Mega antes tenía una representación gay con personajes como Tony Esbelt o Los Peluqueros del Jappening, Max señala: “Era una época oscura de la televisión con Morandé con Compañía…después llegó el área dramática a Mega y traía otra mirada. Una mirada integrativa, de generar un tejido social más complejo y más respetuoso, creo que cumple su función”.

“Muchas decisiones de casting se deciden por el nivel de seguidores”

En una dinámica del programa, le preguntaron ¿Qué es lo que cambiaría hoy en día de cómo se maneja la industria del cine o la TV?, Max no dudó en responder: “Muchas decisiones de casting se deciden por el nivel de seguidores. Creo que eso no juega a favor del reconocimiento de los talentos o los trabajos. Creo que es un problema que un factor que le importa a las productoras o influye en la decisión los directores, sean los seguidores a la hora de elegirlo. Es super random como uno adquiere seguidores en redes sociales, hay gente que hasta los compra. Eso va en desmedro del reconocimiento de los talentos. Eso lo cambiaría y lo haría lo más justo posible. La cantidad de seguidores de Instagram no debería importar”, reflexiona.