Ni tan zorrón desclasificó amenaza que recibió de Uriel Romero: “Tuvimos un pequeño altercado”

El youtuber Diego Jerez, conocido en las plataformas como Ni tan zorrón, desclasificó la amenaza que recibió de parte del exparticipante de Tierra Brava, Uriel Romero. Esto, luego que no le gustaran los comentarios que había realizado el streaming, en el react del reality de Canal 13.

Ya con la polémica solucionada, el animador recibió la visita del cantante urbano junto a su pareja Shirley Arica, momento que Diego Jerez recordó el día de furia que tuvo Futuro fuera de órbita, cuando le escribió la amenaza por Instagram.

“Don Futuro, no sé si lo podemos contar, pero tuvimos un pequeño altercado en Tierra Brava, que ustedes no conocían”, dijo Ni tan Zorrón al público, antes de revelar la trastienda del enojo.

“¿Me odias todavía?”, le preguntó sonriente, dando cuenta que la molestia ya era parte del pasado.

Tras esto, le pidió permiso para leer el mensaje que le había enviado por la red social, para demostrar lo furibundo que se encontraba Uriel en ese momento.

Revelan furioso mensaje de Uriel a Ni tan zorrón

”Oye hue...,me han mandado caleta de mensajes, tú hablando mierd... de mí. Cuando me veas en persona espero que me digas lo mismo, no tengo que mandarte mensajes con nadie de mi gente, yo mismo te lo hago llegar, ya sabes”, leyó el streamer.

Al respecto, el propio Uriel reconoció que ese día estaba totalmente furioso, por los videos que le habían enviado sus seguidores.

”Realmente te lo mandé súper enojado, vi unos cuantos videos que me mandó el público”, reconoció.

Finalmente, el youtuber reveló que no quiso quedarse en la polémica y se puso en contacto con el cantante para aclarar su dichos, puesto que en los extractos que le habrían hecho llegar a Uriel, estaban sacados de contexto.

”Hay gente que recorta solamente los extractos negativos y los manda”, explicó el streamer Diego Jerez.