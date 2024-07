Paula Bolatti aclara que con Pedro Astorga tenían “una relación abierta y relajada”

Hace un par de días Pedro Astorga y Karina Jerez, ambos participantes de Gran Hermano protagonizaron un coqueto acercamiento, y de inmediato las miradas se trasladaron a quien en ese momento se creía era su pareja afuera, la argentina Paula Bolatti.

PUBLICIDAD

En el react trasandino de Gran Hermano “All Access”, la modelo estuvo conversando con los panelistas, y también con el periodista chileno Michael Roldán respecto a su apreciación sobre el supuesto “acercamiento” de Pedro con Karina.

Pese a la química que se percibió tras pantalla, Bolatti aseguró que “No me afecta el coqueteo que tiene con Karina, si realmente le gustara ya la hubiese contactado antes”. “Me parece que él está queriendo generar algo porque está ahí adentro, pero no le gusta”, añadió la modelo.

Respecto al tipo de relación que mantenían fuera del encierro, la chica reality dio a conocer que decidieron tomarse “muy en serio” la etapa de conocerse antes de formalizar la relación, por lo mismo reconoció que nunca le pusieron un título.

Confesó “relación abierta”

Respecto a esto mismo, cuando la modelo subió un video a Tik Tok, una seguidora le dejó un comentario, que provocó respuesta.

“Pauli, yo creo que somos todos grandes, pero un humilde consejo que nadie me pidió… Cuando un hombre no coloca título a la relación en un tiempo determinado es mejor salir de ahí, no pierdas más tiempo”, le escribió.

Bolatti no se hizo esperar y respondió: “Gracias por tu consejo pero fue mutuo acuerdo no ponerle título. Y está bien, jamás me había sentido tan tranquila en una relación abierta y relajada”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, aclaró que “era lo que queríamos genuinamente”.

También comentó otros mensajes, argumentando que “no tengo nada que perdonarle. El está en todo su derecho. Este es solo un trend y opino lo mismo es lindo tierno y caballero. Tiene todo mi apoyo”.