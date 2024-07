“Que sea lo suficiente mujercita”: Daniela Aránguiz y la solicitud de Maite Orsini de comparecer telemáticamente en juicio

Este viernes 26 de julio se realizará una nueva audiencia en el juicio por injurias y calumnias graves contra Daniela Aránguiz, luego de presentada la querella por la diputada Maite Orsini. La mañana de este jueves se comentó el matinal de Canal 13 la solicitud de la parlamentaria de comparecer telemátcamente por motivos de “protección, seguridad o dificultad de traslado”.

Asimismo, el abogado de Orsini también esgrimió la posibilidad de emplear un biombo en la audiencia, para efectos de que la denunciante no tenga contacto visual con Aránguiz.

El tema en particular fue abordado en la edición de este jueves de “Sígueme” (TV+), en cuyo panel justamente está la exmujer de Jorge Valdivia, actual pareja de la legisladora. Al respecto, la exchica “Mekano” fue enfática en sus apreciaciones sobre la solicitud de la mujer que se querelló con su contra.

“Yo creo que le da vergüenza y es una muy mala estrategia de ella, sobre todo cuando ella quiere tener una relación con el que fue mi marido, y esa relación es con alguien que ya viene con una mochila, y si uno ama a una persona, se tiene que llevar bien con la mochila que carga esa persona”, inició sus palabras la “Dani”.

“Como una mujer con los ovarios bien puestos”

En este sentido, concluyó que “atacar a la madre de los hijos de esa persona es una pésima estrategia como mujer”.

“Yo soy una mujer súper valiente y no le tengo miedo a nadie. Ahí voy a estar y jamás pediría un biombo. Por el contrario, me encantaría que me mirara la cara alguna vez y ojalá que ese día Jorge Valdivia también esté para que se dé cuenta lo que tenía y lo que tiene”, lanzó la “carecuica” desafiante.

Pero sus invectivas no quedaron ahí, pues luego se dirigió específicamente a la diputada de la República.

“Si ella no me quiere ver, entonces que retire todo, es así de simple. O si no que sea lo suficiente mujercita y, que si tomó la decisión de llevarme a Tribunales, que se ponga los pantalones y me mire a los ojos como una mujer con los ovarios bien puestos”, arremetió Aránguiz.

Asimismo, la influencer indicó que encuentra lamentable, dado que uno de sus testigos es su hija, que el padre y la abuela de esta niña (testigos de Orsini) estén defendiendo a la amante de su padre e hijo, respectivamente.