¿Quién es Valentina Saini?: La comediante que será una de las panelistas del programa de farándula “¡Hay que decirlo!”

El próximo lunes 5 de agosto, a las 17:00 horas y en vivo y en directo, el 13 pondrá en sus pantallas su nuevo espacio franjeado de las tardes, “¡Hay que decirlo!”. Diariamente, Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, junto a un variado panel, conversarán todas las novedades del mundo del espectáculo, de una manera amena, entretenida, cercana y con mucho humor.

Dentro de los panelistas estará Valentina Saini de 39 años, actriz y comediante que dará un salto en su carrera al ser parte de un programa del 13. En su trayectoria cuenta con su participación en el espacio “Minas al poder” (2016), la realización de stand ups comedy, eventos, su alta popularidad en redes sociales y desde noviembre pasado anima el programa “Dedicados” en radio FMDos (de lunes a sábado al mediodía).

En definitiva, una figura versátil, multifacética y con un humor a flor de piel… una cara nueva que llega a renovar los paneles de programas de televisión. “Estoy sorprendida y agradecida de todo lo que me ha pasado. Yo soy bien mística y en el tarot me salió esto, porque yo me iba a ir de viaje, pero apareció primero lo de la radio y ahora esto del programa en Canal 13, así que estoy feliz”, contó Saini.

Acerca de llegar a las tardes del 13 con su nuevo espacio franjeado, Valentina declaró que “significa que tu trabajo está siendo visto, que vas avanzando y lo que más me gusta es que esto es en equipo, no es sola como hacer stand up. De hecho, he trabajado mucho sola y aquí no será así, y eso me tiene muy motivada”.

Valentina Saini Gentileza: Canal 13

“Este es mi primer gran proyecto en la tele”

La comediante dice que tiene claro que “este es mi primer gran proyecto en la tele, y voy a dar lo mejor de mí. Estoy agradecida de la confianza depositada y sin duda creo que esto será un gran trampolín para mi carrera”.

Consultada por cómo se le podrá ver en “¡Hay que decirlo!”, Valentina Saini respondió que “yo soy súper espontánea y me van a ver así, verán a la Vale que está en los stand ups, en redes y en radio… me van a ver jugar y pasarlo bien. Voy a tener el rol de la comedia en el programa, de desestructurar algunas cosas y meter sorpresa”.

La nueva figura del 13 sintetizó que está feliz de esta nueva experiencia en su vida, que le significará abrir su espectro laboral, y declaró que “yo soy actriz, entonces me gusta todo… y todo me lo tomo con mucha intensidad. En especial, me encanta lo nuevo, me gustan la aventura y la adrenalina, soy una mujer de salto al vacío y esto lo vivo así, como un salto al vacío que me llena de alegría”.

Sobre trabajar con Pamela Díaz, comentó que “es genial la Pame, me encanta, la encuentro súper honesta y maneja muy bien sus emociones, como la ironía, así que lo pasaremos muy bien todos juntos en el ‘¡Hay que decirlo!’”.