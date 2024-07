¿Se odian?: Allison Göhler responde a supuestos roces con Monserrat Álvarez tras su llegada a Contigo en la mañana

Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae, pero en este caso se trataría de aguas calmas y cristalinas. Esto, luego que la meteoróloga Allison Göhler desmintiera de lleno la supuesta enemistad que tendría con la animadora Monserrat Álvarez tras su llegada al matinal Contigo en la mañana, donde ha tomado mayor protagonismo, además de informar sobre el tiempo.

Todo el rumor surgió en el programa Que te lo digo de Zona Latina, cuando el periodista Luis Sandoval desclasificó las molestias que existirían al interior del set en CHV.

“Me cuentan fuentes que habría una tensión por la participación tan extensa de Allison en el panel”, comentó, señalando que incluso le habrían dicho que ambas “se odian”.

Pero, nada de esto sería cierto, según aclaró la experta del tiempo.

“Se estaba hablando en algunos portales de que yo odiaba la Monse y que la Monse me odiaba a mí. ¡Pero por qué dicen esas tonteras! ¡De verdad! A la Monse la conocí en Canal 13, compartíamos camarín en el tiempo del Bienvenidos y siempre hubo buena onda”, señaló en entrevista con La Cuarta.

Además, agregó que “fue muy rico verla de nuevo; es muy sencilla, me encanta, me trata como si fuéramos amigas y muy buena onda”, señaló.

Incluso, para que no quedaran dudas, reveló que conversó personalmente con Monserrat, respecto a la supuesta mala onda.

Descartan mala onda en matinal

“‘¡Monse, dicen que nos odiamos!’, le comenté, ‘¡te juro que no te odio!’, Y la Monse me dijo: ‘Ay, yo tampoco te odio!’, así que lo tiramos como talla”, comentó.

Finalmente, reveló el sabio consejo que recibió de parte de la periodista, quien le recomendó que hiciera oídos sordos a los rumores.

“No te preocupes, siempre la gente hablará de cosas; yo sinceramente no reviso estas cuestiones porque no me hago problema. Tú haz lo mismo”, así que “vamos a seguir lo que dice Monse”, sentenció.