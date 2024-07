Berta Lasala confesó haber sido parte de un triángulo amoroso: “Me enamoré de una persona que estaba en pareja”

La actriz Berta Lasala se sentó en el panel del programa de conversación de TV+, “Tal Cual”, junto con su amiga Pancha Merino y el animador José Miguel Viñuela. Durante gran parte del episodio, ellos hablaron sobre el espectáculo nacional e inevitablemente salió a colación la infidelidad de Francisco Kaminski a Carla Jara, tras iniciar una relación con Camila Andrade.

“No se ve bien”, partió Berta, “yo a Camila la he visto en el reality tratando de justificar lo injustificable. Porque si se hubiera separado una semana después, una semana antes, tres días antes, tres días después... es la misma cuestión. Ella lo conoció en esa situación (de pareja)”, agregó.

“Yo no voy a decir de esta agua no voy a beber porque yo también he estado en situaciones incómodas. Yo tampoco soy una santa”, confesó la actriz. “Yo también he vivido situaciones como lo que le ha pasado a Camila. Me enamoré de una persona que estaba en pareja, no estaba casado, pero sí en pareja y hay que asumir”, añadió.

“En otra vida que tuve, fui parte de un triángulo. ¡Dios me castigó! Tengo mi karma”, dijo entre risas. Después, rescató lo bien que le ha hecho a Carla Jara esta separación considerando sus nuevos trabajos y su nueva pareja.

Berta detalló que ella estuvo involucrada en un triángulo amoroso, en el cual terminó una relación y partió otra. “No es bonito tampoco, acomodando las fechas. Yo también le creo a Camila que no estuvo un año como amante del gallo, seguramente fueron unos días, pero esos días a la otra mujer le dolieron y eso también tiene un costo. La gente lo vio, la gente lo juzga y dice lo que piensa”, añadió.

“Yo si fuese ella hubiese dicho: ‘Perdón, a cualquiera le puede pasar’, y no tanto ‘es que yo nunca estuve con él’. Ya nadie te cree, que no diga más eso”, cerró.