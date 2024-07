“¿Estás soltero?”: Martín Cárcamo descolocó a Pamela Díaz con sincera confesión sobre su situación sentimental

Este viernes, la animadora del próximo programa de farándula de Canal 13, Pamela Díaz, subió un video de sus andanzas en su casa televisiva mientras estaban grabando el material promocional para el espacio que conducirá junto a Ignacio Gutiérrez, llamado “Hay que decirlo”.

Ella deambuló entre los camarines y los pasillos por el canal, incluso irrumpió en el set de “Qué dice Chile” de Martín Cárcamo, el cual estaba en plena grabación. “¡Hola! ¡Vine a encararte!”, le dijo la Fiera al Rubio natural. Esta leve tensión fue rota inmediatamente porque debido a las dificultades visuales del animador, no podía ver a Díaz.

“Te vine a encarar porque está toda la people (el público del programa) y yo me debo a la people. Te he pedido más de un año y tanto (que hagas) un ‘Sin Editar’”, reclamó Pamela. Él esquivó esta interpelación al preguntarle si es que estaba grabando para su canal de Youtube o para el 13, y también le consultó si es que está cómoda.

Volviendo a la consulta en cuestión, Martín le preguntó qué era exactamente “Sin Editar”, lo que dejó a la audiencia y a la Fiera con la boca abierta. “No, sí yo le he visto, es muy bueno”, reconoció el rubio natural. “Yo quiero decirles que yo fui a tu programa, al que entrevistas a la gente...”, recordó Díaz.

“Sí, del cual me pelaste por el regalo”, enrostró el animador. “Me regaló... los niños parecían delincuentes en ese cuadro. Me regaló un cuadro familiar para que yo me acordara de él para toda la vida. Lo tengo escondido (en el clóset) porque los niños no quieren que lo ponga”, lanzó ocasionando las risas de los presentes.

“¿El ‘Sin Editar’ es ahora?”

Ahí empezaron a coordinar y Pamela le dijo que lo puede grabar cuándo quiera, en donde él quisiera. Esto provocó las risas coquetas de la audiencia, lo que motivó a la Fiera a hacer una pregunta de rigor: “¿Estás soltero?”, y Martín instantáneamente le contestó que sí.

“¿Cómo? ¿No estabas pololeando hace poco?”, le consultó Pamela, y él le respondió que no. El público manifestó su sorpresa, y el animador salió al paso diciendo: “¿El ‘Sin editar’ es ahora?”. Cárcamo le devolvió la pregunta sobre su vida sentimental, y ella le contestó que va a cumplir un año soltera, pero que no podía entablar nada hasta el aniversario en septiembre.

Por esto, Martín le dijo que todavía no podían hacer el programa todavía, y el público se burló. Ellos comenzaron un leve coqueteo, el animador le preguntó por el inicio del programa, y le pidió si podía participar de su espacio antes, ella le dijo que sí. Mientras que al consultarle si es que él podía ir al suyo, ella le dijo que no ya que al Rubio natural no le gustaba la farándula.

Finalmente, ellos quedaron de escribirse a sus celulares para que se organicen y graben un “Sin Editar “.